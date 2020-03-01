Çok sayıda düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinden Yunanistan tarafına geçti.

Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen binlerce düzensiz göçmenin sınır köylerinden şişme bot ve tahta kayıklarla Meriç nehrinden karşı kıyıya geçişi devam ediyor.

Nehri aşan düzensiz göçmenlerin yanlarına az eşya aldıkları görülürken taksilerle geldikleri sınır köylerinden farklı noktaları denemeleri devam ediyor.

Nehrin bir kısmını yürüyerek geçti



İranlı düzensiz göçmen bir aile, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir yaşam sürmek için Avrupa'ya geçmek istediklerini söyledi.

Yanına aldığı 2 çocuğuyla Avrupa'da yaşamak umuduyla Edirne'ye gelen, isminin açıklanmasını istemeyen bir düzensiz göçmen de nehirden geçmeyi denedi.

Sırtına aldığı çocuklarıyla nehrin bir kısmını botla, bir kısmını ise yürüyerek geçen baba ve çocukları, Yunanistan'a ayak bastı.

Yunan polisi ve askerleri, Meriç nehri boyunca toplanan düzensiz göçmenleri zaman zaman havaya ateş ederek uyarırken gaz fişekleri ve ses bombalarıyla da müdahale ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358." bilgisini paylaşmıştı.

(AA)