  • Bist 100
    122138
  • Dolar
    5,9704
  • Euro
    6,5973
  • Altın
    300,1920
İstanbul
-3 / 2
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Van Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düştü Van Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düştü
Çocuklarına kavuşan aileler evlat nöbetinde umutları artırdı Çocuklarına kavuşan aileler evlat nöbetinde umutları artırdı
Sahte sağlık raporu almak için muayene öncesi 'tuzlu ayran' içmişler Sahte sağlık raporu almak için muayene öncesi 'tuzlu ayran' içmişler
PKK/YPG, Afrin'de iki okul ve bir camiye 4 Grad füzesi attı: Ölü ve yaralılar var PKK/YPG, Afrin'de iki okul ve bir camiye 4 Grad füzesi attı: Ölü ve yaralılar var
Başkan Erdoğan Külliye'de 6 büyükelçiyi kabul etti Başkan Erdoğan Külliye'de 6 büyükelçiyi kabul etti
İdlib'den 40 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti İdlib'den 40 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti
Durakta bekleyenlere çarpan otobüs şoförüne müebbet hapis cezası istendi Durakta bekleyenlere çarpan otobüs şoförüne müebbet hapis cezası istendi
Pitbull ile oklu kirpi avlayan 3 kişiye 40 bin 201 lira para cezası Pitbull ile oklu kirpi avlayan 3 kişiye 40 bin 201 lira para cezası
Tottenham'dan Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 25 milyon Euro'luk teklif Tottenham'dan Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 25 milyon Euro'luk teklif
Ruslar petrol sahasına ulaşamıyor! ABD yollarını kesti... Ruslar petrol sahasına ulaşamıyor! ABD yollarını kesti...
Ocak ayında en çok kim sattı? İşte otomobil satışlarının ilk 10 markası Ocak ayında en çok kim sattı? İşte otomobil satışlarının ilk 10 markası
TLREF'e endeksli ürünler finansal piyasaların derinleşmesine katkı sunacak TLREF'e endeksli ürünler finansal piyasaların derinleşmesine katkı sunacak
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: HAB'a 120 şirket başvurdu Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: HAB'a 120 şirket başvurdu
Bitki fabrikalarıyla tarım ürün fiyatları istikrar kazanacak Bitki fabrikalarıyla tarım ürün fiyatları istikrar kazanacak
Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü
Çin Devlet Başkanı uyardı: Koronavirüs ülkenin ekonomisini tehdit ediyor Çin Devlet Başkanı uyardı: Koronavirüs ülkenin ekonomisini tehdit ediyor
Duvarları Olmayan Müze'nin yeni sergisi sanatseverlerle buluşacak Duvarları Olmayan Müze'nin yeni sergisi sanatseverlerle buluşacak
Komik opera 'Don Pasquale' Sevgililer Günü'nde sahnelenecek Komik opera 'Don Pasquale' Sevgililer Günü'nde sahnelenecek
Antik kent 'Apameia'daki çalışmalar turizme değer katacak Antik kent 'Apameia'daki çalışmalar turizme değer katacak
İdlib saldırısının bölgesel-küresel jeopolitik bağlamda yol açacağı olası sonuçlar İdlib saldırısının bölgesel-küresel jeopolitik bağlamda yol açacağı olası sonuçlar
Fransa, Türkiye’ye karşı Birinci Dünya Savaşı’ndakine benzer bir politika izliyor Fransa, Türkiye’ye karşı Birinci Dünya Savaşı’ndakine benzer bir politika izliyor
Başkan Erdoğan: Öfke ile kalkan zarar ile oturur Başkan Erdoğan: Öfke ile kalkan zarar ile oturur
Yunanistan ABD'den aldığı Patriot bataryalarından birini Orta Doğu'ya gönderiyor Yunanistan ABD'den aldığı Patriot bataryalarından birini Orta Doğu'ya gönderiyor
Bursa'da çocukları otobüsten atan şoför görevden alındı Bursa'da çocukları otobüsten atan şoför görevden alındı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Şubat 2020 Salı 17:42:31 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 17:43:51

Çocuklarına kavuşan aileler evlat nöbetinde umutları artırdı

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşan aileler, evlat nöbetini sürdüren anneleri umutlandırdı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 155'inci gününe girdi.

Son olarak baba Metin Açan'ın, 4 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğluna kavuşması, yüreği evlat hasretiyle yanan ve bekleyişini sürdüren ailelere moral oldu.

"Çok umutluyuz"

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Yıldız Ballı, yaptığı açıklamada, evlatlarına kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

"Bugün bir aile daha evladına kavuştu. Çok umutluyuz. Allah umudumuzu kaybettirmiyor. İnşallah evlatlarımız da gelir." diyen Ballı,şöyle konuştu:

"Eylemi sürdürmeye devam edeceğiz çünkü doğru adresteyiz. Evlatlarımızı HDP götürmüş. Çocuğum daha küçücüktü, ne suçu ne günahı vardı? On yaşındaki çocuğu götürüyorlar, evlatlarımızın eline silah verip, dağa çıkarıyorlar."

İki kez kalp krizi geçirdiğini, evladına kavuşmadan ölmek istemediğini anlatan Ballı, evlatlarına kavuşmak istemelerinin en doğal hakları olduğunu aktardı.

"Evladım teslim olmuş gibi sevindim"

Van'dan gelerek, 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şerima için oturma eylemini sürdüren Nazlı Sancar, 155 gündür evlat mücadelesi verdiklerini söyledi.

Kızından 8 yıldır haber alamadığını dile getiren Sancar, "Kızımı istiyorum, kızıma gelinlik giydirmek istiyorum." diye konuştu.

Sancar, evlatlarının gelmesini beklediklerini aktararak, "Kar, kış, soğuk demeden evlatlarımızı bekliyoruz. Bugün 5'inci aile de çocuğuna kavuştu. Evladım teslim olmuş gibi sevindim." ifadelerini kullandı.

Kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Sancar, şunları kaydetti:

"Seni çok seviyoruz. Her yerde eksikliğin var kızım. Senin hayalin okumaktı. Hepimiz seni çok özledik. Seni ne zorluklarla büyüttüm, biliyorsun kızım. Beni duyuyorsan, görüyorsan seni çok özledik, dön, gel."

Oturma eyleminde Anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan, 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Cafer'e, Hüsniye Kaya, terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kızı Mekiye Kaya'ya, babaanne Halime Kadran da torunu İbrahim Halil Kadran'a kavuşmuştu. 

Son olarak da Metin Açan'ın, 4 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu güvenlik güçlerine teslim oldu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ