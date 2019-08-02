Çocuklara üstgeçit dayağı

Araç geçişinin yoğun olduğu Mevlana caddesindeki yaya üstgeçidine gelen 4 çocuk, geçidi kullanmak yerine, demir bariyerleri aşarak yolun karşısına geçti.

'DÖVMEDİM' SAVUNMASI

Çocukları gören Cesim Demirbaş, koşarak yakalamaya çalıştı. Çocuklardan üçü kaçarken, Demirbaş yakaladığı bir çocuğu dövdü. Çocuğu öfkeli adamın elinden, çevredekiler aldı. Çocuğu dövdüğü anlar görüntülere yansıyan Cesim Demirbaş, “Genelde çocuklar üstgeçidi kullanmıyor, uyardığımızda da bize saldırıyorlar. Çocukları dövmedim. Sadece uyardım” dedi.

BARİYERDEN ATLIYORLAR

Başka bir mahalleli de, vatandaşların çoğu kez demirlerden atlayarak karşıya geçtiğini, hem kendi hem de trafiğin güvenliğini tehlikeye attıklarını, çocukları ve gençleri uyardıklarında da tepki gördüklerini söyleyerek önlem alınmasını istedi.