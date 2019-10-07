İstanbul Şişli'de, 3 Ekim Perşembe günü, 2 grup arasında sokak ortasında bilinmeyen nedenle silahlı çatışma yaşandı. Bu sırada mahalledeki küçük çocuklar, çatışmanın ortasında kaldı. Büyük korku yaşayan çocuklar, sağa sola kaçışarak kendilerini korumaya çalıştı. Kahvecilik yapan Hüseyin A. ise kurşunların hedefi oldu. Taraflar, bir süre çatıştıktan sonra kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı çatışmada, yaralanan Hüseyin A. hastaneye kaldırıldı.

ELEBAŞI DA GÖZALTINDA

Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve devriye ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, çete olduğunu belirlediği, aralarında liderinin de bulunduğu, biri kadın 13 kişiyi gözaltına aldı. Aramalarda 4 tabanca ele geçirildi. Çok sayıda suç kaydı olan çete elebaşı ve üyelerinin Asayiş Büro Amirliği'nde sorguları tamamlandı. 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ÇOCUKLAR UCUZ ATLATTI

Silahlı kavganın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; çatışma başladığı sırada 4- 5 yaşlarındaki çocuğun cami avlusundan çıkıp, yanlarından koşarak geçtiği, yine çatışma sürerken, başka çocukların da çevrede koşuşturduğu anlar yer aldı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüde ise şüphelilerin ekipler tarafından yakalandıkları anlar kaydedildi.

HEPSİ BİRER SUÇ MAKİNESİ

Çete lideri Mutalip B'nin 'yaralama', 'uyuşturucu madde ticareti', 'ruhsatsız silah'; Ferhat S'nin 'kapkaç', 'yaralama', 'hırsızlık'; Muhammed Y'nin 'uyuşturucu madde imalatı', 'ruhsatsız silah'; Özgür N'nin 'uyuşturucu imalatı', 'rehin alma'; Mehmet A'nın 'uyuşturucu imalatı', 'yaralama'; Mustafa Ş'nin 'uyuşturucu imalatı', 'kumar'; Ramazan A'nın 'ruhsatsız silah', 'uyuşturucu ticareti'; Muhammed B'nin 'uyuşturucu imalatı', 'hırsızlık'; İhsan Y’nin 'yaralama', Hakan Ç'nin 'uyuşturucu imalatı', Sıraç K'nın 'yaralama', Sevgi B'nin ise 'kasten yaralama'dan emniyette suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.