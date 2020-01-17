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17 Ocak 2020 Cuma 22:03:16 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 22:12:48

Çocuğunun babasını aramaya geldi! Esra Erol’da programında gerçeklerle yüzleşti

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında bugün ilginç anlar yaşandı. 21 yaşındaki genç kadın Firdevs Toprak, 1 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı ve sadece ismini bildiği T.E isimli şahıstan hamile kaldığını ve 2 aylık bebeğiyle ortada kaldığını dile getirdi.

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında bugün ilginç anlar yaşandı. 21 yaşındaki genç kadın Firdevs Toprak, 1 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı ve sadece ismini bildiği T.E isimli şahıstan hamile kaldığını ve 2 aylık bebeğiyle ortada kaldığını dile getirdi.

Genç kadın T.E ile sosyal medyada tanıştığı günün akşamında bir araya geldiklerini ve kısa bir dönem görüştüklerini söyledi. Bu süreçte hamile kaldığını dile getiren Firdevs Toprak sevgilisi T.E 'ye hamile olduğunu söylediğini ve sevgilisinin de bu haberi ilk önce sevinçle karşıladığını belirtti.

4 aylık hamileyken, çocuğunun babasının evli olduğunu öğrendi. Kendisini iş adamı olarak tanıtan sevgilisi tarafından hamile kalan genç kadın, 4 aylık hamile iken 1 gün bir telefonla sarsıldığını söyledi. Kendisini telefonla arayan kadın T.E' nin karısı olduğunu ve kendisiyle 4 yıldır evli olduklarını söyleyince, genç kadın büyük bir hayal kırıklığına uğradığını gözyaşları içinde anlattı.

Telefonla çocuğunun babasına ulaşamayan Firdevs Hanım Kasım 2019 tarihinde oğlunu kucağına aldı. Fakat çocuğunun babasına ulaşamadığı için bebeğine bir kimlik çıkaramadığını ifade etti.

Esra Erol'dan yardım istedi, gerçekler karşısında hayal kırıklığına uğradı. Yaklaşık 4 aydır hiçbir şekilde çocuğunun babasına ulaşamayan Firdevs Hanım, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Kısa süre içinde beklenen haber geldi.

EVLİYİM DEDİ, BEKâR ÇIKTI

Evli olduğunu ve bu yüzden çocuğa sahip çıkamayacağını söyleyen T.E ile ilgili kısa süre içerisinde programa onlarca bilgi yağdı. T.E'nin evli olmadığı ve şimdiye kadar hiçbir evlilik yapmadığı canlı yayında ortaya çıktı. Bu haber karşısında şok yaşayan genç kadın gelen diğer bilgilerle daha büyük şaşkınlık yaşadı.

İŞ ADAMIYIM DEDİ, SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Kendisini zengin bir iş adamı olarak tanıtan T.E tam bir suç makinesi çıktı. Onlarca dosyası olduğu ve cezaevinden firar ettiği anlaşılan T.E'nin işlediği suçlardan dolayı 2 aydır cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

Bu haber karşısında şoke olan genç kadın "evladım böyle bir adamın soyadını taşıyacağını, benim soyadımı taşısın daha iyi" dedi.

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