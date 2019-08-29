Çocuğuma vuramazsınız' dedi, düğün evini birbirine kattı: 4 yaralı

Olay, iki gün önce Erzurum'a bağlı Palandöken ilçesindeki Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, damat Serhat Ö., sabah saatlerinde gelini Harput Mahallesi'ndeki evlerine getirdi. Bu sırada Y.K., gelin arabasından dağıtılan, içinde para olan bahşiş zarflarının hepsini almaya çalıştı. Bunun üzerine bir kişi Y.K.'yi yakalayarak tokat attı. Ağlayarak eve giden Y.K., durumu ailesine anlattı. Olaya sinirlenen baba Mehmet K., Y.K. ve diğer oğlu Bilal K.'yi yanına alarak düğün evine gitti. Düğün evindekilerle Mehmet K. tartışmaya başladı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Damat ve babası ile Bindal Ö. ve Bekir G. bıçaklanarak, yaralandı.

Bölge Eğitim ve Araştırma ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, Y.K. ile birlikte baba Mehmet K. ile ağabey Bilal K.'yi gözaltına aldı.

(İHA)