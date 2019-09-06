Çiviyle gelen ölüm

Fındık işçiliği için ailesiyle birlikte Alaplı ilçesine gelen 2 aylık hamile Aycan Kara’nın (18) ayağına çivi battı. Durumu önemsemeyen genç kadının, bir süre sonra çenesinde kasılma ve kilitlenme rahatsızlıkları baş gösterince hastaneye başvurdu.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Tedavisinin ardından eve dönen kadın, şikayetleri devam edince yeniden hastaneye gitti. Yutma güçlüğü ve ağzını açamama problemleri yaşayan kadının ailesine, doktorlar “Bu kıza birşey mi battı” diyen sorunca, babasının aklına çivi battığı geldi. Genç kadın, tetanoz şüphesiyle Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sevk edildi. Kara, tetanoz tanısıyla yoğun bakım servisine yatırıldı. Ancak 11 gün sonra genç kadndan acı haber geldi. Aycan Kara, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşama tutunamadı. Kara’nın karnındaki 2 aylık bebeği de doğmadan hayatını kaybetti. İl Sağlık Müdürlüğü’nün olayla ilgili idari inceleme başlattığı öğrenildi.

UZMANLARDAN AŞI UYARISI

BEÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Öğretim Üyesi Dilek Okyay, “Tetanoz önemli bir hastalık. Ölüm oranı yüksek görülebilen bir hastalık. Aşı ile önlenebilir. Buradan çıkaracağımız bir sonuç, vatandaşlarımızın hem çocukluk hem de aşılama konusunda daha duyarlı olmasını önermekteyiz” dedi.