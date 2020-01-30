Cinnet getirdi dehşet saçtı: Eşini dövüp, evi ateşe verdi

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi 69098 Sokak'ta meydana geldi. Bir kişinin sokak ortasında bir kadını dövdüğü ihbarı üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.Gelen polisler, Ö.G. isimli kadının dini nikahlı eşi Ali Y. tarafından dövüldüğünü belirledi. Ö.G.'yi koruma altına alan polis, kendisini eve kilitleyen Ali Y.'yi gözaltına almak istedi. İki katlı müstakil evin üst katındaki dairede bulunan ve alkollü olduğu gözlenen Ali Y., polisin çağrısına rağmen kapıyı açmadı. Evdeki eşyaları ateşe veren Ali Y., kapıyı kırıp içeri giren polis ekipleri tarafından alevlerin arasından çıkarıldı.

Gözaltına alınan Ali Y., Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü. Evdeki yangın da itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

(DHA)