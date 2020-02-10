Çin'den gelen öğrencinin sonuçları negatif çıktı

Çin'de öğrenim gören E.K., önceki gün yüksel ateş ve baş ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. 30 Ocak'ta öğrenim gördüğü Çin'den geldiği öğrenilen E.K., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gözlem altına alındı.

Özel bir odaya alınan öğrenci için viral enfeksiyon tanısı konulduğu öğrenildi. Genel sağlık durumu iyi olan E.K.'nin tetkik sonuçlarının Ankara'ya gönderildiği, kesin tanı için sonuçların beklendiği bildirildi.

SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI

Yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurunca 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alınan 22 yaşındaki E.K.'nin Ankara'da yapılan laboratuvar analizi sonucu negatif çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, laboratuvar sonuçlarının negatif çıktığını belirterek, 'hastada koronavirüs'e rastlanılmadığını bildirdi. E.K.’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA