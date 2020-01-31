Çin'deki vatandaşlarımızı Türkiye'ye getirecek olan 'Koca Yusuf' yola çıktı
Çin'de başlayıp dünya üzerinde etkisini gösteren Koronavirüs salgınının ardından harekete geçen Türkiye bölgedeki vatandaşlarımızı ülkeye getirmek için harekete geçti. Sağlık Bakanı Koca'nın 'Çin'deki vatandaşlarımızı ambulans uçakla ülkemize getireceğiz. Aralarında hasta olan yoktur' açıklamasının ardından bugün vatandaşlarımızı getirmek üzere görevlendirilen ambulans uçak 'Koca Yusuf' Çin'e hareket etti.
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek, ambulansa dönüştürülen askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Çin'e hareket etti. 'Koca Yusuf' 34'ü Türk 49 kişiyi Çin'den Türkiye'ye getirecek.
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinde yaşayan Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağı Kayseri'den Etimesgut Askeri Havaalanı'na geldi.
Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından kalkan "Koca Yusuf" adlı ambulansa dönüştürülen Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, sağlık ekipleri ve ekipmanı aldıktan sonra Çin'e hareket etti.
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