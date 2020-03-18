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18 Mart 2020 Çarşamba 15:28:37 | Son Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 15:31:53

Çin'de toplu ulaşım kontrollü olarak başladı

Koronavirüs salgını sonrası birçok insanın hayatını kaybettiği ülkede, ulaşımda otobüsü tercih eden kişilerin önce vücut sıcaklıkları kontrol ediliyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak yayılan koronavirüs, birçok can kaybına yol açarken, binlerce kişide de vaka oluşmasına sebep oldu.  Çin'deki ölümlerin azalması üzerine, ülkedeki yaşam aylardan sonra kaldığı yerden devam etmeye başladı.

ULAŞIMLAR KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Ulaşım için kullanılan toplu taşıma araçlarında ve taksilerde çeşitli önlem alan Çin halkı, araçlara maske ve eldivenlerle binmeye devam ederken yeni bir önlem tekniği geliştirdi.

OTOBÜSE BİNMEDEN ÖNCE VÜCUT SICAKLIKLARI KONTROL EDİLİYOR

Yolcuların ödemeleri, otobüse binmeden önce belirli bir mobil ödeme platformu üzerinden alınıyor. Daha sonrasında ise görevli tarafından vücut sıcaklıkları ölçülüyor.

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