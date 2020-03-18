Çin'de toplu ulaşım kontrollü olarak başladı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak yayılan koronavirüs, birçok can kaybına yol açarken, binlerce kişide de vaka oluşmasına sebep oldu. Çin'deki ölümlerin azalması üzerine, ülkedeki yaşam aylardan sonra kaldığı yerden devam etmeye başladı.

ULAŞIMLAR KONTROLLÜ SAĞLANIYOR



Ulaşım için kullanılan toplu taşıma araçlarında ve taksilerde çeşitli önlem alan Çin halkı, araçlara maske ve eldivenlerle binmeye devam ederken yeni bir önlem tekniği geliştirdi.

OTOBÜSE BİNMEDEN ÖNCE VÜCUT SICAKLIKLARI KONTROL EDİLİYOR



Yolcuların ödemeleri, otobüse binmeden önce belirli bir mobil ödeme platformu üzerinden alınıyor. Daha sonrasında ise görevli tarafından vücut sıcaklıkları ölçülüyor.