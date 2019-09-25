Cinayeti işlemek için özellikle doğum gününü seçmiş

Aydın'da biri kadın 2 kişiyi öldüren Muhammed Gürsoy (27) hakkında kabul edilen iddianamede, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Cumhuriyet Mahallesi Nevzat Biçer Parkı'nda Muhammed Gürsoy tarafından işlenen Ekim Türkmen ve Merve Kotan cinayetlerine ilişkin Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame tamamlandı.

İncelemelerini yapan Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

Tutuklu sanık Gürsoy'a cinayette kullandığı pompalı tüfeği temin ettiği ileri sürülen tutuksuz sanık E.Ö. ile Gürsoy'un ifadeleri ve cinayete ilişkin detayların yer aldığı iddianamede, Gürsoy'un "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, E.Ö'nün ise "kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede Gürsoy'un, "Kotan ile gönül ilişkilerinin olduğu, doğum gününü kutlamak amacıyla o gün Türkmen ve Kotan ile dışarıya çıktıkları, bir parkta oturup alkol aldıkları, tuvalet ihtiyacını gidermek için Kotan ve Türkmen'in yanından ayrıldığı ve dönüşte ikisini uygunsuz vaziyette gördüğü, yaklaşık 1,5 yıl önce internetten av merakından dolayı aldığı pompalı tüfekle alkolün de etkisiyle hedef gözetmeksizin ateş ettiği" yönündeki ifadeleri yer aldı.

Şüphelinin ifadelerinin cezadan kurtulmaya yönelik olduğu savunulan iddianamede, Gürsoy'un cinayette kullanılan ruhsatsız silahı 1,5 yıl önce internetten değil olaydan iki gün önce E.Ö'den satın aldığı kaydedildi.

İddianamede E.Ö'nün, "Gürsoy'u yaklaşık 20 gündür tanıdığını, görüşmeleri esnasında av meselesinin açıldığını, kendisine ait silahı satabileceğini söylemesi üzerine Gürsoy'un 11 Ağustos'ta silahı istediği ancak işinin olmasından dolayı talebi reddettiğini, aynı gün tekrar araması üzerine silahı 12 Ağustos'ta verdiğini" anlattığı belirtildi.

Şüphelinin ifadesinde söylediği kadar yüksek oranda alkollü olmadığı ve cinayeti önceden tasarladığı için silah teminine gittiği ileri sürülen iddianamede, sanığın, Türkmen ve Kotan'ı aynı gün aynı yerde öldürmek ve şüphe oluşturmamak için özellikle doğum gününü seçtiği, tuvalet bahanesi ile olay yerinden ayrılarak araçtan getirdiği pompalı tüfekle Kotan ve Türkmen'e, oturduğu sırada yakın mesafeden kaçmalarına fırsat vermeden ateş ettiği aktarıldı.

Merve'nin ablası Esra Kotan "naif bir insandı" dediği kız kardeşini, "Her şeyin konuşularak çözüleceğini düşünen birisiydi. Hayvanları çok seviyordu, zaten kedisi vardı. Hayvanlarla, doğayla ilgili bir konuda ya da herhangi bir insanın haksızlığa uğradığını gördüğünde yardım etmek isteyen bir kadındı. Biraz içine kapanık bir kadındı aynı zamanda" sözleriyle tanımlıyor.

"KARDEŞİME PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL ŞİDDET UYGULADI"

"Kardeşim, henüz 19 yaşında hayatının baharında, ailemizin en küçük kız çocuğuydu" diyen abla Kotan cinayeti şöyle anlattı:

"Merve, Emine Bulut’tan yalnızca 3 gün önce ‘sevgili’ dediği bir cani tarafından katledildi. Muhammet Gürsoy tarafından kardeşime ne ailesinde ne de çevresinde daha önce hiç yaşamadığı psikolojik ve fiziksel şiddet uygulandı. Aile üyelerimiz üzerinden kardeşimi birçok kez tehdit ederek korkuttu. Kardeşim ayrılmak istediği zaman ise katil, kendi doğum gününü öne sürerek Merve’yi kendisiyle barıştırmak için kendi arkadaşı olan Ekim T.’yi çağırdı. Görüşmelerinin ilerleyen saatlerinde ise daha önce planladığı cinayet için temin ettiği pompalı tüfeği arabadan alarak kardeşim Merve'yi ve Ekim’i vurarak öldürdü. Kaydeden olmadı belki ama ‘yapma lütfen, yapma’ kardeşimin son sözleriydi."

"PLANLANARAK İŞLENDİ"

Cinayetin planlı olarak işlendiğini söyleyen abla Kotan, "Bu cinayet planlı bir şekilde oldu çünkü pompalı tüfek sizin yanınızda taşıyabileceğiniz bir şey değil. Soruşturma sürecinden, silahı daha önceden temin ettiği anlaşılıyor. Zaten ifadesinde de indirim almak için anlık bir olaymış gibi gösteriyor. Bunu bir namus cinayeti olarak göstermeye çalışıyor, sanki öyle olduğunda buna hakkı varmış gibi.

Bizim kahrolduğumuz nokta şu; kardeşimi kaybetmemin ötesinde böyle bir kadına bunu nasıl yapabildi. İlk üç gün insanlar kendilerinde nasıl bu hakkı görebiliyorlar diye ağladım. Hazmedemedim hala da hazmedemiyorum." dedi.

OLAY

Cumhuriyet Mahallesi Nevzat Biçer Parkı'nda 15 Ağustos'ta Muhammed Gürsoy, Ekim Türkmen ve Merve Kotan'a pompalı tüfekle ateş etmiş, Türkmen ve Kotan olay yerinde hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

AA