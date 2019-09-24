Cinayeti Facebook’tan duyurmuş

Kapıyı kırarak içeriye giren damat, kayınpederiyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Musa Tokmak, kayınpederi Fevzi Penpe’ye pompalı tüfekle ateş etti. Şüpheli kaçarken, kayınpederi kaldırıldığı hastanede öldü. Tokmak’ın olaydan birkaç gün önce sosyal medya hesabında, “Mademki cennete gidemiyecez, o zaman cehennemi hak edelim” paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.