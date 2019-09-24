24 Eylül 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 23:20:24
Cinayeti Facebook’tan duyurmuş
Çorum’da, eşi Tuba Tokmak’tan boşanma aşamasında olan Musa Tokmak (20), kayınpederi Fevzi Penpe’ye ait eve gitti.
Kapıyı kırarak içeriye giren damat, kayınpederiyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Musa Tokmak, kayınpederi Fevzi Penpe’ye pompalı tüfekle ateş etti. Şüpheli kaçarken, kayınpederi kaldırıldığı hastanede öldü. Tokmak’ın olaydan birkaç gün önce sosyal medya hesabında, “Mademki cennete gidemiyecez, o zaman cehennemi hak edelim” paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.
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