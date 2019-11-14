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14 Kasım 2019 Perşembe 11:45:53 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 11:50:41

Cinayet zanlısı katil rahip yakalandı

İzmir'de eşinin işlettiği güzellik merkezine gelen müşteriyi öldürüp kaçan katil rahip yakalandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, eşi S.Y.'nin güzellik merkezine bakım yaptırmaya gelen Mehmet Özkan'ı (42) kıskançlık yüzünden pompalı tüfekle vurarak öldüren, rahip Hasan Y., jandarma tarafından Aliağa'da yolcu otobüsünde yakalandı.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI
 
Olay, salı günü saat 17.00 sıralarında Erzene Mahallesi 114 Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Özkan, bir süredir S.Y.'nin sahibi olduğu güzellik merkezine gelerek bakım yaptırmaya başladı. Mehmet Özkan'ın kısa aralıklarla merkeze gelmesinden rahatsızlık duyan Hasan Y., kıskanıp eşi S.Y. ile tartıştı. Hasan Y., eşine Özkan'ın bir daha güzellik merkezine gelmesini istemediğini söyledi.  Özkan'ın akşam saatlerinde yeniden bakım yaptırmak üzere merkeze geldiğini öğrenen Hasan Y., pompalı tüfekle eşinin iş yerini bastı. Hakaretler yağdıran Hasan Y., ardından Mehmet Özkan'a ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Özkan kanlar içerisinde yere yığılırken, Hasan Y. ise kaçtı. S.Y. ise yaşadığı dehşetle şoka girdi. Silah seslerini duyan çevre sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Özkan'ın öldüğü belirlendi.

"DİĞER MÜŞTERİLERDEN FARKSIZDI"
 
Kıskançlık iddiaları üzerine ifadesine başvurulan S.Y.'nin, "Benim kimseyle bir ilişkim yok. Öldürülen kişiyle de ilişkimiz yok. Kendisi güzellik merkezine bakım için geliyordu. Diğer müşterilerden farksızdı" dediği öğrenildi.
 
KİMLİK KONTROLÜNDE YAKALANDI
 
Polis, olayın ardından otomobille kaçan Hasan Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken, dün saat 20.30 sıralarında Aliağa Çataldere'de uygulama yapan jandarma bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan kimlik kontrolünde, Hasan Y. yakalanıp gözaltına alındı. Hasan Y., sorgulanmak üzere İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
 
DİN DEĞİŞTİRİP RAHİP OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI
 
Yapılan araştırmada, Hasan Y.'nin 2006 yılında din değiştirdiği ortaya çıktı. Müslüman bir ailede doğan ve 13 yaşında Kuran-ı Kerim okumayı öğrenen Hasan Y.’nin, dinini değiştirip Hristiyanlığa geçtiği belirlendi. Uluslararası ilişkiler mezunu olarak o dönemde iş hayatına devam eden Hasan Y.’nin, din değiştirdikten sonra ise işlerini bırakıp, eğitim aldıktan sonra önce rahip yardımcılığı yaptığı, ardından da İzmir Yeni Doğuş Kilisesi'ne rahip olarak atandığı tespit edildi. Hasan Y.'nin oğlunun da Hristiyanlığı seçip vaftiz olduğu, eşi S.Y.'nin ise ikisini de desteklediği ifade edildi.

(DHA)

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