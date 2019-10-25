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25 Ekim 2019 Cuma 10:08:56 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 10:10:33

Cinayet Süsü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cinayet Süsü fragmanı için tıklayın

Cinayet Süsü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? sorularının yanıtı güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Cinayet Süsü filmi bugün vizyona giriyor. "Limonata" ve "Ölümlü Dünya"nın ardından üçüncü kez yönetmen koltuğuna oturan Ali Atay, "Cinayet Süsü" filmine ilişkin, "Film her şeyin ötesinde çok komik oldu. Bu tür filmlerin gerçekten seyirciyle buluşmasını istiyoruz." dedi. Sinemaseverler Cinayet Süsü fragmanını izlemek istiyor. Cinayet Süsü filmi ile ilgili detaylar ve fragman haberimiz içerisinde yer alıyor..

Üçüncü kez yönetmen koltuğuna oturan Ali Atay'ın yeni filmi Cinayet Süsü bugün vizyona giriyor. "Limonata" ve "Ölümlü Dünya"nın ardından üçüncü kez yönetmen koltuğuna oturan Ali Atay, "Cinayet Süsü" filmine ilişkin, "Film her şeyin ötesinde çok komik oldu. Bu tür filmlerin gerçekten seyirciyle buluşmasını istiyoruz." dedi. Filmi izlemek isteyenler Cinayet Süsü filmi konusu nedir, oyunuları kimler? sorularının yanıtını araştırıyor. Sinemaseverler Cinayet Süsü fragmanını izlemek istiyor. Cinayet Süsü filmi ile ilgili detaylar ve fragman haberimiz içerisinde yer alıyor.

CİNAYET SÜSÜ FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.
 

CİNAYET SÜSÜ KONUSU NEDİR?

Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği "Cinayet Süsü", gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediniyor. 

Cinayet Süsü, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediyor. Başkomiser Emin, komiser Salih, komiser Asuman ve komiser yardımcısı Alaattin'den oluşan Cinayet Büro ekibi ilginç bir vaka ile karşı karşıyadır. Birbiri ardına işlenen cinayetleri araştıran ekip, hiçbir delil ve ipucuna ulaşamaz. Cinayetlerin gittikçe artması, basının ve halkın olayla fazlasıyla igilenmesi, buna rağmen ekibin hiçbir ilerleme katedememesi Başkomiser Emin ve arkadaşları üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Bu sırada Emniyet Genel Müdürü, davanın çözümünde yardımcı olması için “suç uzmanı” Dizdar Koşu'yu Emin'in ekibine atar. Üzerlerindeki baskıdan dolayı iyice ezilen Emin ve ekibi, karşılaştıkları en tuhaf seri cinayet zincirini çözebilmek için her yönteme başvurur. Bu kedi fare oyununda katili mi pes edecektir yoksa polisler mi?

CİNAYET SÜSÜ OYUNCULARI KİMLER?

Atay'ın senaryosunu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi ile birlikte yazdığı komedi türündeki filmin başrollerinde Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür oynuyor.

CİNAYET SÜSÜ KÜNYE

Vizyon tarihi 25 Ekim 2019 (1s 50dk)
Yönetmen Ali Atay
Oyuncular: Uğur Yücel, Cengiz Bozkurt, Binnur Kaya devamı
Tür Polisiye, Komedi
Ülke Türkiye

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