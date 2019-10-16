Cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Akça ile avukatlar geldi. Tutuksuz çiftlik sahibi sanıklar Ufuk D. ve eşi Yeşim D. duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Mehmet Akça'ya "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Savcı, azmettiricilik suçundan yargılanan tutuksuz sanıklar Ufuk ve Yeşim D'nin ise delil yetersizliğinden beraatini talep etti.

Sanık Akça, eski savunmalarını tekrarlayarak, "Takdir mahkemenindir." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Akça'yı "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına mahkum etti. Daha sonra sanığın cezası, cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 25 yıla düşürüldü. Çiftlik sahibi sanık çift ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Merkez Sarıçam ilçesi Kargakeçek Mahallesi'nde, geçen yıl 23 Eylül'de, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada, çiftlik bekçisi Mehmet Akça tarafından av tüfeğiyle vurulan Ali Ağar hayatını kaybetmiş, olayın ardından Akça ile çiftlik sahibi karı-koca gözaltına alınmıştı. Sanıklardan Akça hakkında "kasten öldürme", diğer sanıklara da "azmettirme" suçundan dava açılmıştı.

AA