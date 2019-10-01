  • Bist 100
    104695
  • Dolar
    5,6977
  • Euro
    6,2143
  • Altın
    268,9650
İstanbul
16 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu neden öldü, Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu neden öldü, Tarık Ünlüoğlu kimdir?
Son Dakika: Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu neden öldü? Son Dakika: Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu neden öldü?
Terörist bombalı saldırı öncesi peruk takarak keşif yapmış Terörist bombalı saldırı öncesi peruk takarak keşif yapmış
Terörist bombalı saldırı öncesi peruk takarak keşif yapmış Terörist bombalı saldırı öncesi peruk takarak keşif yapmış
Şarjdaki telefon patladı, 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti Şarjdaki telefon patladı, 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Eski Danıştay üyesi Bülent Kılınç'a FETÖ üyeliğinden hapis cezası Eski Danıştay üyesi Bülent Kılınç'a FETÖ üyeliğinden hapis cezası
'Örgüt elebaşı Gülen darbe talimatını 'giysi dili' ile verdi' 'Örgüt elebaşı Gülen darbe talimatını 'giysi dili' ile verdi'
10 milyon liralık arsa vurgunu tapuya takıldı 10 milyon liralık arsa vurgunu tapuya takıldı
Ruslar Türkiye'ye hayran Ruslar Türkiye'ye hayran
İnkar ettiği ByLock'tan FETÖ elebaşının yeğeniyle irtibatı çıktı İnkar ettiği ByLock'tan FETÖ elebaşının yeğeniyle irtibatı çıktı
Engelsiz cami sayısı 20 bine yaklaştı Engelsiz cami sayısı 20 bine yaklaştı
DEAŞ'a eylülde 'üst düzey' darbe DEAŞ'a eylülde 'üst düzey' darbe
Sosyal amaçlı spor etkinlikleri için sağlık raporu gerekli olmayacak Sosyal amaçlı spor etkinlikleri için sağlık raporu gerekli olmayacak
Konut satışında şampiyon Esenyurt ve Kepez Konut satışında şampiyon Esenyurt ve Kepez
''Çiğnemeden sarımsak yut'' tavsiyesine uyunca canından oluyordu ''Çiğnemeden sarımsak yut'' tavsiyesine uyunca canından oluyordu
Deprem çatlaklarını güçlendirmek yerine sıvayla kapatmaya çalışan İBB'ye vatandaştan tepki: Bravo İmamoğlu Deprem çatlaklarını güçlendirmek yerine sıvayla kapatmaya çalışan İBB'ye vatandaştan tepki: Bravo İmamoğlu
Ahmet Hakan'ı çileden çıkardı: Bana ne sizin ayrılmanızdan! Ahmet Hakan'ı çileden çıkardı: Bana ne sizin ayrılmanızdan!
Deprem çatlaklarını güçlendirmek yerine sıvayla kapatmaya çalışan İBB'ye vatandaştan tepki: Bravo İmamoğlu Deprem çatlaklarını güçlendirmek yerine sıvayla kapatmaya çalışan İBB'ye vatandaştan tepki: Bravo İmamoğlu
Ahmet Hakan'ı çileden çıkardı: Bana ne sizin ayrılmanızdan! Ahmet Hakan'ı çileden çıkardı: Bana ne sizin ayrılmanızdan!
Devlet Tiyatroları perdelerini açıyor: Devlet Tiyatroları yerli yabancı oyunları neler? Devlet Tiyatroları bilet nasıl alınır? Devlet Tiyatroları perdelerini açıyor: Devlet Tiyatroları yerli yabancı oyunları neler? Devlet Tiyatroları bilet nasıl alınır?
'adana8001ceyhan' inkâr etmişti... Selman Gülen ile ByLock irtibatı tespit edildi 'adana8001ceyhan' inkâr etmişti... Selman Gülen ile ByLock irtibatı tespit edildi
Gözler İstanbul'da ama... İzmir için korkutan deprem uyarısı: 13 ayrı fay hattı var Gözler İstanbul'da ama... İzmir için korkutan deprem uyarısı: 13 ayrı fay hattı var
İran Genelkurmay Başkanı: Yemen’e danışmanlık hizmeti vermeye devam edeceğiz İran Genelkurmay Başkanı: Yemen’e danışmanlık hizmeti vermeye devam edeceğiz
Metrobüste olay! Kadın yolcu erkek yolcuya tekme ve yumrukla saldırdı Metrobüste olay! Kadın yolcu erkek yolcuya tekme ve yumrukla saldırdı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Ekim 2019 Salı 12:19:58 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 12:42:39

''Çiğnemeden sarımsak yut'' tavsiyesine uyunca canından oluyordu

Çiğnemeden yuttuğu bir diş sarımsak yemek borusunda takılı kalan Turan Pütün canından oluyordu

Gastrit problemi nedeniyle, yakınlarının tavsiyesi üzerine bir diş sarımsağı çiğnemeden yutan 45 yaşındaki Turan Pütün, yediği ve içtiği her şeyi kusmaya başladı. Yemek borusunda takılı kalan sarımsak, besinlerin midesine inmesine engel olan Pütün, 3 gün boyunca kendi yöntemleri ile yemek borusuna takılan sarımsağı midesine indirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Çok zor günler yaşadığını ifade eden Pütün, 3 günün sonunda Bağcılar'da özel bir hastaneye başvurdu, tıbbi müdahale ile sarımsak midesine indirildi.

“YEDİĞİM HER ŞEYİ KUSUYORDUM"

Yemek borusuna takılan sarımsağın ona zor günler yaşattığını ifade eden Turan Pütün, “Midemde gastrit vardı. Bir arkadaşın tavsiyesi üzerine sarımsak içtim ondan sonra tıkandım. Yemek yiyemedim, su içemedim. Cuma günü oldu, pazartesi günü doktora geldim. Doktor eğer siz gelmeseydiniz bu yara yapardı, kötü sonuçlara mal olurdu dedi. Yediğim her şeyi kusuyordum. Köpük halinde kusuyordum. Diyorum ya, yemek yiyordum, yutamıyordum, orada kalıyordu. Her şeyi kusuyordum. Onun için doktora geldim zaten. İnsanlara çağrım şudur, doktorunuza danışmadan hiçbir şeyi yapmayın. Kulaktan dolma bilgilerle hareket etmesinler. Çok endişelendim, “Acaba yara yapar mı, kanser yapar mı? Endişem oldu" şeklinde konuştu.

“BİRKAÇ GÜN DAHA KALSAYDI HAYATİ TEHLİKEYE YOL AÇABİLİRDİ"

Prof. Dr. Vedat Göral, “Hastamızın geçen hafta mide yakınması üzerine yakınlarının tavsiyesi ile sarımsak yemesi önerilmiş. Hastamız da bir sarımsak dişini su ile içmiş. Ancak bu sarımsak dişi büyük olduğundan dolayı yemek borusunda tıkanmış, orada kalmış ve 3 gün içinde midede yanma, yutma güçlüğü, göğüs kafesinde ağrılar olması nedeni ile bize geldi. Yani hasta sarımsağı yutmasından 3 gün sonra bize başvurdu. Biz tabii hemen endoskopi yaptık. Yaptığımız endoskopide çok şaşırdık. Ben 20-25 yıldır endoskopi yapıyorum ilk defa yemek borusunda bir sarımsağın kaldığımı gördüm. Sarımsak orada yemek borusunda kalmış, takılmış, sarımsağın takılı olduğu yerde de yaralar meydana gelmişti. Dolayısıyla sarımsak birkaç gün daha kalsaydı, hayati tehlikeye yol açabilirdi. Yemek borusunda delinme, kanamalara yol açabilirdi.  Dolaysıyla bu olayların olmaması için hemen endoskopi ile girişimde bulunduk. Bir takım teknik yöntemler ile yemek borusundaki sarımsağı mideye aktardık. Hastanın gerçekten hayatı kurtulmuş oldu" dedi.

ÇİĞNEMEDEN YUTMAYIN

Göral, “Bu bir ders olmalı insanlara. Toplumda sarımsağın çok faydalı olduğu söyleniyor. Gerçekten çok faydalı. Uzun yıllardan beri ülkemizde de sarımsağın antibiyotik bir özelliği olduğu biliniyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiğini biliyoruz. Damar sertliği, kalp hastalıkları, Alzheimer gibi hastalıklara iyi geldiği, kanser hastalarında kanserin yavaşlatmasını sağladığı gibi bir takım bulgular var. Ve bir çok insan sarımsağı ülkemizde çok sık kullanıyorlar. Ancak bilinçli kullanılması lazım. Ben en 20-25 bin kişinin yemek borusunu, midesini gördüm ama ilk defa meslek hayatımda bir yemek borusunda sarımsak ve yaptığı tahribatla karşılaştım. Bu gerçekten çok önemli. Amaç, hekimlere sormadan sarımsağı yutmamak veya bol su ile yutmak. Ağız kokusu yaptığı için hastalarımız tane haline yutuyor ama tabii ezilerek yutulması bu komplikasyonların önüne geçecektir" ifadelerini kullandı.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ