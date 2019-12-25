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25 Aralık 2019 Çarşamba 16:49:56 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 16:53:03

Çiğdem Tokgöz'ü öldüren sanığa müebbet

Birlikte yaşadığı Çiğdem Tokgöz'ü bıçakla öldüren sanığa kasten öldürmeden müebbet hapis cezası verildi.

Talas ilçesinde 28 Ekim'de meydana gelen olayda iddiaya göre birlikte yaşayan Aslan A. ile Çiğdem Tokgöz arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası Aslan A., mutfaktan aldığı bıçakla Tokgöz'ü defalarca bıçakladı.

Kanlar içerisinde yere yığılan Tokgöz, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Aslan A. ise kısa sürede Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Savcı, ayrılmak istediği için kadını öldüren zanlı hakkında, ‘Canavarca hisle veya eziyet çektirerek insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla istemiyle iddianame hazırladı. İddianameyi kabul eden Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince sanık hakkında dava açıldı. İddianamede sanığın Bünyan'da çiftçilik yaptığını, evli ve çocukları olduğunu ancak Çiğdem Tokgöz'ün de 5 yıldır sevgilisi olduğunu ve olay gecesi yaşanan kavga sonrası dayanamayarak bıçakla saldırdığını anlattığı öğrenildi. Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki duruşmada hakim karşısına çıkan Aslan A.'nın akıl sağlığı raporu dosyasına eklendi. Aslan A.'nın gelen rapora göre akıl sağlığının yerinde olduğu öğrenildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada son sözleri sorulan Aslan A., "Pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi. Sanık avukatı ise iyi hal ve haksız tahrik uygulanması yönünde talebini iletti. Mahkeme sonunda Aslan A.'ya indirim uygulanmazken, kasten öldürmeden müebbet hapis cezası verilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

(İHA)

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