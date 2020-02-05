  • Bist 100
    122520
  • Dolar
    5,9856
  • Euro
    6,5917
  • Altın
    299,4910
İstanbul
0 / 4
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Dünya Bankası Türkiye Direktörü Kouam: Türkiye, değer zinciri içerisindeki değerini yükseltmeyi başardı Dünya Bankası Türkiye Direktörü Kouam: Türkiye, değer zinciri içerisindeki değerini yükseltmeyi başardı
Çığ altından kurtarılan AFAD İl Müdürü Osman Uçar dehşet anları anlattı Çığ altından kurtarılan AFAD İl Müdürü Osman Uçar dehşet anları anlattı
Çığ altından kurtarılan AFAD İl Müdürü Osman Uçar o anları anlattı Çığ altından kurtarılan AFAD İl Müdürü Osman Uçar o anları anlattı
AB diplomatlarından iki Türk vatandaşına sondaj yaptırımı AB diplomatlarından iki Türk vatandaşına sondaj yaptırımı
Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Hafter ile Bingazi'de bir araya geldi Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Hafter ile Bingazi'de bir araya geldi
Putin'den ABD'ye açık mesaj: Dünyada barış ve güvenlik Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere bağlı Putin'den ABD'ye açık mesaj: Dünyada barış ve güvenlik Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere bağlı
Libya, UMH saflarında "Suriyeli savaşçıların bulunduğu" iddiasını yalanladı! Libya, UMH saflarında "Suriyeli savaşçıların bulunduğu" iddiasını yalanladı!
MSB'den Van açıklaması: TSK uçağı hareket etti MSB'den Van açıklaması: TSK uçağı hareket etti
Ovacık'ta eğitime 2 gün ara verildi Ovacık'ta eğitime 2 gün ara verildi
Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası bütün uçuşlarda termal kamera uygulamasına geçilecek Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası bütün uçuşlarda termal kamera uygulamasına geçilecek
Brexit, KKTC için fırsat olabilir Brexit, KKTC için fırsat olabilir
İzmir’de anne ve çocuğun katledildiği cinayetin detayları ortaya çıktı! İzmir’de anne ve çocuğun katledildiği cinayetin detayları ortaya çıktı!
e-Devlet'ten erken emeklilik! Bu başvuru ile yıllar kazanabilirsiniz! Kimler erken emekli olabilir? e-Devlet'ten erken emeklilik! Bu başvuru ile yıllar kazanabilirsiniz! Kimler erken emekli olabilir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı çığ faciasından yaralı kurtuldu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı çığ faciasından yaralı kurtuldu
İP'li Aytun Çıray'dan skandal Kızılay paylaşımı! Resmen rezil oldu! İP'li Aytun Çıray'dan skandal Kızılay paylaşımı! Resmen rezil oldu!
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 50 bin TL kredi verilecek Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 50 bin TL kredi verilecek
Türkiye'den açıklama: Yeni sayfa açmanın vakti geldi Türkiye'den açıklama: Yeni sayfa açmanın vakti geldi
Başkan Erdoğan: Savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranı yüzde 70'lere çıktı Başkan Erdoğan: Savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranı yüzde 70'lere çıktı
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İran ve Hizbullah'tan uzmanlar da Husilerle birlikte öldürüldü İran ve Hizbullah'tan uzmanlar da Husilerle birlikte öldürüldü
Rusya, S-400'lerin ilk partisini 2021'in sonunda Hindistan'a teslim ediyor Rusya, S-400'lerin ilk partisini 2021'in sonunda Hindistan'a teslim ediyor
İran, Çin'in Vuhan kentindeki 50 vatandaşını tahliye etti İran, Çin'in Vuhan kentindeki 50 vatandaşını tahliye etti
Başkan Erdoğan'dan Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan vekile tepki Başkan Erdoğan'dan Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan vekile tepki
Kreşte dehşet! 2 yaşındaki erkek çocuğuna defalarca tokat attı Kreşte dehşet! 2 yaşındaki erkek çocuğuna defalarca tokat attı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Şubat 2020 Çarşamba 16:46:57 | Son Güncelleme: 05 Şubat 2020 Çarşamba 17:05:04

Çığ altından kurtarılan AFAD İl Müdürü Osman Uçar o anları anlattı

Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Osman Uçar, yaralı olarak kurtulduğu ikinci çığ faciasında yaşadığı dehşeti anlattı. Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Osman Uçar, "Vatandaşlar ve oradaki personellerin tamamı orada çalışmış olsalardı çok daha kötü bir durum olurdu" dedi.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüsteki 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci bir çığ daha düştü.

DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar çığ altından yaralı olarak kurtarılarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Osman Uçar, yaşadığı dehşeti anlattı.

"VATANDAŞLAR VE ORADAKİ PERSONELLERİN TAMAMI"

Uçar, "Son iki kişiyi çıkarmak istedik. Minibüsün altında ve çevresinde olabilir diye arama yapıyorduk. Minibüs baya aşağıda olduğu için iş makinesiyle aşağıya indirmemiz gerekiyordu. İş makinesi yol açarken biz de ona yolu tarif etmeye çalışıyorduk. O an bir gürültü duyduk. Sonra kar altında kaldık. Baya bir sürüklendik. Üstte bir kepçe daha çalışıyordu, üstteki kepçe devrildi ve bizleri önlerine alıp savurup götürdü. Derinliklere kadar bizi götürdü. Ben yarıya kadar kar içerisindeydim. Kendi imkanlarımla çıktım. AFAD, sağlık ekipleri, jandarma, itfaiye ve vatandaş vardı. Allah'a şükür ki biz çalışma alanını o an boşalttık. Bütün vatandaşları bölgeden uzaklaştırdık. Etraftan uzaklaştırdık ve ikinci aramayı biz yapacağız dedik. Sakin bir ortam oluşturduk. Vatandaşlar ve oradaki personellerin tamamı orada çalışmış olsalardı çok daha kötü bir durum olurdu. Çığ alanında sadece bizler ve jandarma vardık, diğerleri yukarıda onlar da sürüklendi" dedi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ