CHP'li Tuncay Özkan akıl tutulması yaşıyor! 'Marmaray'ı Bülent Ecevit yaptı'

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, geçtiğimiz günlerde Meclis'te dile getirdiği "Marmaray'ı Ecevit yaptı" iddiasını sürdürdü.

Tuncay Özkan, AK Parti'nin mega projelerinden biri olan Marmaray'ın Bülent Ecevit tarafından yapıldığını bu sefer Youtube hesabı üzerinden savundu.

"MARMARAY ECEVİT'E AİT"



Özkan yayınladığı videoda Mustafa Kemal Atatürk'ü övdükten sonra "Atatürk gibi bir kişi daha var. O da Bülent Ecevit'tir" dedikten sonra " Rahmetli başbakanımız ülke için önemli projeler gerçekleştirdi. Onlardan biri de Marmaray projesidir" ifadelerini kullandı.