CHP'li Oğuz, FETÖ'cülükten yargılanıyor: Ziyaretlerde Abdullah Gül de bulunuyordu

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde FETÖ okulunu ziyaret eden heyetle ilgili Oğuz "Bu ziyaret Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski bakan Nihat Ergün’ün de bulunduğu iş gezisiydi. 2 kız çocuğu Sayın Gül’ün önünde İstiklal Marşı okudu" dedi.

CHP GÖRMEZDEN GELDİ!

CHP’nin FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklanan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’un yargılaması başladı. CHP Genel Merkezinden hiçbir yöneticinin katılmadığı mahkemede Oğuz savunmasını yaptı. Yalnızca İl Başkanı Deniz Yücel’in katıldığı ilk duruşmaya CHP üyeleri de ilgisizdi.

GÖRÜŞMELERİNİ HATIRLAMIYOR

Savunması sırasında İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ve savcı CHP’li Oğuz’a çapraz sorular yöneltti. FETÖ’ye üye olma suçlamasını ve Buca sohbet imamlığı iddiasını reddeden Oğuz, iddianamede yer alan mahrem imamlarla olan telefon trafiği ve ilişkiler ağını “bilmiyordum, savcılık sorgumda öğrendim, şok oldum” ifadeleriyle savunmaya çalıştı.

FETÖ’den tutuklanınca Urla Belediye Başkanlığı görevinden açığa alınan Burak Oğuz, FETÖ’nün İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yöneticiliği, mahrem imamlarla ABD ve Afrika’daki ülke ziyaretleri, FETÖ’ye müzahir kurum ve çok sayıda kişinin şirketlerinin muhasebe defterini tutması, HTS kayıtlarında mahrem imamlarla olan yoğun telefon trafiği hakkında kendini savundu.

Oğuz, Mahkeme Başkanının “FETÖ’nün İzmir’deki önemli yapılanmalarından İGİD’e ne zaman, neden üye oldunuz” sorusuna “Hatırlamıyorum, Afrika ile iş yapmak istediğim için üye oldum” yanıtını verdi.

AFRİKA ZİYARETİNDE FETÖ OKULUNDA

Mahkeme heyeti, Afrika’ya seyahat etmenin çocukluk hayali olduğunu söyleyen Burak Oğuz’un iki Afrika ziyareti üzerine yoğunlaşan sorular yöneltti. Oğuz, 2009’da İGİD ile iş amaçlı Afrika, Senegal ve Kamerun’a gittiklerini belirtti.

İkinci seyahatin Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne 14 Mart 2010 tarihinde yapıldığını söyleyen Oğuz, şöyle devam etti:

“O dönem Afrika açılımı yapılıyordu. Devlet iş heyetlerini götürüyordu. Bu ziyaret Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski bakan Nihat Ergün’ün de bulunduğu iş gezisiydi. Tek başıma FETÖ okuluna gitmedim, heyet olarak gittik. 2 kız çocuğu Sayın Gül’ün önünde İstiklal Marşı okudu. Devlet üst düzey katılım sağlamıştı.”

"BANA SAYGIDAN HOCA DERLERDİ"

Mahkeme Başkanının tanık Melih Çamkıran’ın “Burak Oğuz FETÖ’nün sohbetlerine katılırdı” ifadesini hatırlatması üzerine Burak Oğuz şöyle konuştu: “2011’de muhasebeciliğe başladığımda hiç çevrem yoktu. İGİD üyeleriyle tanıştım. Onların sohbetlerine gitmeye başladım. 2015 yılına kadar katıldığım sohbet toplantıları muhtemelen evlerde oluyordu. Ben hiçbirini hatırlamıyorum. Ağustos 2015’te evlendikten sonra da sohbetlere gittiğimi hatırlamıyorum. Sohbetlere katıldığım ve işyerlerimizin birbirine komşu olması nedeniyle de HTS kayıtları bulunmaktadır.”

Bunun üzerine mahkeme başkanı sohbete katılanların kendisine “hoca” diye hitap ettiğini hatırlattı. İfadeyi reddetmeyen Burak Oğuz, kendisine saygıdan hoca denildiğini söyledi. Burak Oğuz, FETÖ’nün Yamanlar Koleji’ne gittiği, Fethullah Gülen’in odasını sohbetlere katılan kişilere gösterdiği iddialarını tamamen reddetti.

İKİ FİRARİ İMAMIMI ŞİRKETİNE ORTAK YAPMIŞ

FETÖ firarileri mahrem imamlar Ercan Aldemir ile Lokman Uçan ile iş ortaklığını kabul eden Oğuz, “Müşteri kaybetmemek için teşvik primleri uzmanı olarak tanıştım benim ofisimde çalıştılar” dedi. 2017 yılında firari iki FETÖ’cüye kartvizit bastırdığını, kendi adına kayıtlı 3 GSM hattını onlara tahsis ettiğini belirten Burak Oğuz, “FETÖ’cü olduklarını bile bile bunları yapar mıyım, aklımı oynatmış olmalıyım” dedi.

"ÇALIŞANLARINIZ BİLE BİLİYOR"

Üye hakim bu beyan üzerine “Çalışanlarınız bu kişilerin yurtdışına firar ettiğini biliyor da siz nasıl bilmiyorsunuz” diye sordu. Oğuz ise “Ben o dönemde seçime çalışıyordum karımla bile görüşmüyordum” dedi. Ercan Aldemir’in Deniz Kuvvetleri’nin sözde imamı olduğunu bilmediğini iddia eden Oğuz, “Hepsini iddianameden öğrendim, şok oldum” ifadelerini kullandı.

AKINCI’DAKİ İMAM İLE GÖRÜŞMELER

Burak Oğuz, 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Hava Üssü’nden yöneten 5 sivil imamdan biri olan Hakan Çiçek ile 2012 ile 2014 yılları arasında yaptığı 10 telefon görüşmesiyle ilgili ise “şirket kurmak için görüştüm” ifadeleriyle savunma yaptı. FETÖ’nin mahrem imamlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinin mesleki faaliyet kapsamında olduğunu ileri süren Oğuz, telefon görüşmesi yaptığı kişilerle görüşme içeriklerini hatırlayamadığını, hafızasından sildiğini belirtti.

KARŞILIKLI SORU CEVAP

CHP’li Oğuz, FETÖ’nün mahrem imamı Hüseyin Çakıroğlu ile birlikte ABD seyahati ile ilgili de şöyle konuştu:

“ABD’ye birlikte gittik, birlikte döndük. İGİD Genel Sekreteri Hüseyin Fehmi Şafak bu kişiyi bana yönlendirdi.”

Bu ifadeler üzerine Mahkeme üyeleriyle soru-yanıtlar şöyle oldu:

Hakim: Hüseyin Çakıroğlu’nu tanımadığınızı söylemişsiniz ifadenizde.

Burak Oğuz: Hatırlayamamışım.

Hâkim: Hüseyin Çakıroğlu sadece size özel GSM hattı kullanmış. O özel hattan sadece üç kez siz aranmışsınız.

Burak Oğuz: Şok oldum. Benim bu iş ile ilgim yok.

Hakim: ABD’de ne yaptınız?

Burak Oğuz: Çok gezdim. Sürekli sokaklardaydım. 5. Caddede defalarca gittim geldim. Özgürlük Parkı.

Hakim: ABD ziyaretini kim organize etti?

Burak Oğuz: Hüseyin Fehmi Şafak. Benim ABD’ye gideceğimi biliyordu, bana “Hüseyin Çakıroğlu da gidecek birlikte gitmek ister misiniz” diye sordu, “olur” dedim. ABD’de birlikte değildik. Hüseyin Çakıroğlu muhtemelen Fetullah Gülen’i ziyaret etmiştir. Konuşmalarımızdan anladım.

Savcı: Fetullah Gülen ile görüştüğünü nasıl anladınız, size gittim mi dedi?

Burak Oğuz: İfadelerin gidebileceğini tam hatırlamıyorum ya giderken yaptığımız konuşma ya da dönerken.

Savcı: Dönüş yolunda mı anlattı?

Burak Oğuz: Hatırlamıyorum.

Hakim: Hüseyin Çakıroğlu ABD’ye niçin gitti?

Burak Oğuz: İhracat yapmak için.

Hakim: Hüseyin Çakıroğlu ile iş yaptınız. O dönem onun Fetullahçı olduğunu da biliyordunuz.

Burak Oğuz: Hatırlamıyorum. Hayır. Ama ayrıştık. Onlar 2011 referandumunda evet ben CHP’de hayır oyu için çalıştım.

Hakim: FETÖ’cü olduğunu biliyor muydunuz?

Burak Oğuz: O gün için biliyordum diyemem.

Hakim: 2016’da sizin hakkınızda FETÖ’cü haberleri yapılmış gazetelerde. Neden tekzip etmediniz?

Burak Oğuz: Partime söyledim, “Bekleyelim görelim” dediler. Ben de bunu tercih ettim.

Savcı: Ercan Aldemir ve Lokman Uçan ile adi bir kağıt ile anlaşma yaptığınızı söylediniz, sözleşme yok. Bu güven nereden geliyor.

Burak Oğuz: Çalışma prensibidir. Zaten müşteri benim müşterim. Bana zararı yok. Müşterim kaçmayacağı için sözleşme yerine adi bir kağıt ile prensip anlaması yaptık.

CHP üyeliğine 2007 yılında başladığını ancak resmi kaydının 2009’da yapıldığını belirten Oğuz, “Aktif bir üyeydim. 2011 referandumunda ben hayır cemaat evet için çalışıyordu. 13 yılımı Urla Belediye Başkanı seçilmek için harcadım. Devlet aleyhine hiçbir beyanım yoktur. 2007 yılına kadar da Cumhurbaşkanı sayın Tayyip Erdoğan’ı övmüşümdür” diye konuştu.

Aydınlık