CHP'li Borçka Belediyesi'nden kurban bayramı paylaşımına büyük tepki

CHP'li Borçka Belediyesi, ilk maddesi olan; "Hemşerilerimizi inançları, kimlikleri ya da yaşam tarzları itibariyle ötekileştirmeyeceğiz. Tüm vatandaşları kucaklayacağız." derken, bir yandan da Kurban Bayramı karşıtı bir tweet atarak, kullanıcılardan büyük tepki gördü.