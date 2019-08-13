13 Ağustos 2019 Salı 00:16:56 | Son Güncelleme: 13 Ağustos 2019 Salı 00:32:10
CHP'li Borçka Belediyesi'nden kurban bayramı paylaşımına büyük tepki
Halkçı Belediyecilik adı altında 7 ilkeyi hayata geçirmeye çalışan CHP'li Borçka Belediyesi, kurban bayramı paylaşımıyla büyük tepki topladı.
CHP'li Borçka Belediyesi, ilk maddesi olan; "Hemşerilerimizi inançları, kimlikleri ya da yaşam tarzları itibariyle ötekileştirmeyeceğiz. Tüm vatandaşları kucaklayacağız." derken, bir yandan da Kurban Bayramı karşıtı bir tweet atarak, kullanıcılardan büyük tepki gördü.
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- CHP'li Borçka Belediyesi'nden kurban bayramı paylaşımına büyük tepki
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