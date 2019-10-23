23 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 22:52:47
CHP'li belediyeye kıyım isyanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarılanların eylemleri belediye binası önünde sürerken CHP'li Maltepe Belediyesi, temizlik işçilerinin bağlı bulunduğu sendika yöneticisi Alkan Okuducu'yu işten attı.
Ellerinde soğan ve ekmekle belediyeyi protesto eden işçiler, Maltepe Belediyesi başkan yardımcısının yemek davetini de geri çevirdi. Toplu iş sözleşmesine uyulmadığını söyleyen işçiler, sosyal haklarını alamadıklarını söyledi. Ellerinde ekmek ve soğanla protesto yapan işçilerin sözcüsü, “Bizi sefalete mahkum ettiniz. Bir yıldır işçi soğan ekmeğe muhtaç hale geldi. Bunu dile getiren işçiyi ise işten atıyorsunuz” dedi.
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