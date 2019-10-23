CHP'li belediyeye kıyım isyanı

Ellerinde soğan ve ekmekle belediyeyi protesto eden işçiler, Maltepe Belediyesi başkan yardımcısının yemek davetini de geri çevirdi. Toplu iş sözleşmesine uyulmadığını söyleyen işçiler, sosyal haklarını alamadıklarını söyledi. Ellerinde ekmek ve soğanla protesto yapan işçilerin sözcüsü, “Bizi sefalete mahkum ettiniz. Bir yıldır işçi soğan ekmeğe muhtaç hale geldi. Bunu dile getiren işçiyi ise işten atıyorsunuz” dedi.