CHP'li belediyenin sürgün zulmüne yargı dur dedi!

İzmir'de göreve geldiği günden bu yana skandal vukuatlarıyla gazete manşetlerinden düşmeyen CHP'li Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'un akıllara durgunluk veren sürgün kararı yargıdan döndü.

Uygur'un, geçen Ekim'de belediyede görevli 11 memuru 773 kilometre uzaklıktaki Karaman'a sürdüğü "Geçici görevlendirme"nin yürütmesi mahkeme tarafından durduruldu. İzmir'in Torbalı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, göreve geldiği 31 Mart'tan bu yana, 450'ye yakın personeli işten çıkardı. Ekim ayında ise bu güne kadar benzeri görülmemiş bir uygulamaya imza atarak, AK Partili Eski Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez'in ekibinde yer alan 11 memuru, 773 kilometre uzaklıktaki, Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe Belde Belediyesine sürdü. Aralarında eski başkan yardımcısı Yunus Değer'in de bulunduğu 11 memur, 5 ay süreli geçici görevle gönderildikleri Göktepe Belediyesi'nde, 14 Ekim'de göreve başladı. Ardından da İzmir İdare Mahkemesi'ne başvurarak, hukuki mücadele başlattı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA



Mahkeme 17 Aralık'ta verdiği kararda, 657 sayılı yasanın 8'inci maddesi gereğince, belediyenin geçici görevlendirme yapmadan önce, görevlendirilecek memurların muvafakatını alması gerektiğine dikkat çekti. Bu muvakatın alınmadığını belirten mahkeme ayrıca görevlendirme yazısında Göktepe belediyesinde yapacakları görevin açık ve net olarak ifade edilmediğini de vurguladı. Dava konusu işlemde hukuka ve kamu yararına uyarlık bulunmadığını da ifade eden mahkeme, hukuka aykırılığı açık olarak tespit edilen işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların ortaya çıkabileceği açık olduğundan, geçici görevlendirme işleminin yürütmesini durdurdu. Art arda gelen yürütmeyi durdurma kararları, 5 ay süreyle CHP'li Uygur tarafından evlerinden 773 kilometre uzağa gönderilen 11 memur ile yakınları arasında büyük sevinçle karşılandı.

(Sabah Gazetesi)