CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda pankart açmak isteyen kadın yerde sürüklendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi “Komşu Masa” açılış törenine katıldı. Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de katıldı.

SAHNEDEN ÇIKARILDI

Açılış töreni öncesi, sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi. Kadına güvenlik görelileri ve korumalar müdahale etti. Sert müdahale karşısında yere düşen kadın yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı.

NE YAZDIĞI GÖRÜLMEDİ

Pankart açılamadığı için üzerinde ne yazdığı görülmedi.