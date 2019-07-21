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21 Temmuz 2019 Pazar 08:22:43 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019 Pazar 08:57:08

CHP’li belediye başkanı Mansur Yavaş'ın yeni hedefi başörtülü sporcular

Dünya ve Avrupa şampiyonu olan, başarılı sporcular yetiştiren başörtülü Hamide Bıçkın Çetiner ve Fatma Bakır ASKİ'de Instagram’ın Story’ bölümünden kovuldu!

Ankara’nın CHP’li belediye başkanı Mansur Yavaş’ın adaleti hikaye’ çıktı: Yavaş’ın, ASKİ’NİN başına getirdiği Emre Özmen, dünya ve Avrupa şampiyonu olan, başarılı sporcular yetiştiren başörtülü Hamide Bıçkın Çetiner’i ve Fatma Bakır’ı Instagram’ın Story’ bölümünden kovdu!

Adalet ve liyakattan dem vuranların, yetki ve sorumluluk üstlendiklerinde gerçek niyetleri ortaya çıkıyor. Ankara’nın CHP’li Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kadrolaşma ve ‘muhafazakar görünümlü’ insanları tasviye çalışmalarının son kurbanı ASKİ Spor’un başarılı hocası ve yardımcısı oldu. Bu kıyım ‘Hikayesi’ sadece hocalarla sınırlı kalmadı. Başörtülü sporcu Hatice Çiçek de kovulanlar kervanına katıldı. Dünya ve Avrupa şampiyonu olan, Sidney Olimpiyatları’nın bronz madalyalı sporcusu Hamide Bıçkın Çetiner ve yardımcısı Fatma Bakır’ın başına gelenler, daha önce sırf başı örtülü diye üniversitelere alınmayan, devlet dairelerine girmelerine izin verilmeyen insanların ‘Hikayelerini’ gündeme getirdi. Olayın ayrıntılarını Akşam’a anlatan Çetiner’in başına gelenler ibretlikti. İşte o ‘Hikaye: Mansur Bey geldikten bir süre sonra kulüp başkanı istifa etti, yönetim değişti. Mansur Bey yanlısı bir ekip geldi. Biz de ‘Kendi ekiplerini getirecekler, bunda bir sorun yok’ diye düşündük.

DEVAM EDECEĞİZ!

İlk gün başkan sıfatıyla kulübe gelen, daha sonra da ‘Genel Koordinatör’ olarak kulüp yönetimini fiilen yapan Emre Özmen, ‘Siz bizim göreve gelişimizden sonra burayı dağıtacağımızı düşünüyordunuz değil mi? Biz ayrım yapmayız. Yanlış düşünmeyin. Çok büyük başarılar elde etmişsiniz. Hiçbir sorun yok, birlikte devam edeceğiz. Ayrıca ben Cumhurbaşkanımızı da çok severim’ dedi. ‘Biz zaten işimizi yapıyoruz, kimseyle bir derdimiz yok’ dedim. Liyakat ve gücüme güveniyordum. Daha sonra İngiltere’ye Dünya Şampiyonası’na gittik. Rukiye Yıldırım dünya üçüncüsü oldu. Tabii başarılı sporcuları başkanlara takdim etmek bir gelenek olmuştur. Ben de çocuğu Mansur Bey’e çıkartalım diye uğraşıyorum.

GÖRÜŞEMEZSİNİZ

‘Tamam hallederiz’ diyorlar ama benimle kulüp yöneticileri görüşmeyi kesti, görüşmüyorlar. Bu arada ortalıkta, ‘Şu AKP’li kadını kovun’ diye benim hakkımda kulisler yapıldığını duyuyorum ama Emre Bey’in sözlerine itibar ettiğim için, önemsemiyorum, işime bakıyorum. Sonra Paralimpik takımının katılacağı şampiyona hakkında Emre Bey’le görüşmek istedim. Bilgi vermem gereken konular vardı. Görüşemedim. Sürekli, ‘Müsait değil, kimseyi alamam’ diyerek sekreteryadan geri çeviriyorlardı. ‘Çok acil bir konu var’ desem de taleplerim kabul edilmedi. En son ben de takımla birlikte Sivas’taki Türkiye Şampiyonası’na gittim. Sonra Instagram’ın hikaye bölümünden bir paylaşım yapmışlar ve benim görevime son vermişler. Sporcular müsabakadan çıktı, yanıma geldiler, gözleri dolmuş, ‘Hocam Instagram’ın hikaye bölümünden bir paylaşım yapılmış, görmeniz lazım’ dediler.

SİYASİ FİGÜRMÜŞ!

Görevime son verilmiş. Saygısızca ve bilinçli yapılmış bir şey. Madem böyle bir şey yapacaksın, beni şampiyonaya gönderme. Al karşına, ‘Devam etmeyeceğiz’ de. Ben zaten ‘Eyvallah’ derim. ‘Bu nasıl bir yönetimdir, yüzüme konuşmayıp, arkamdan bunu yapıyorsun’ diye mesaj attım, cevap vermedi. Döndükten sonra da kimse benimle görüşmedi. Başörtülü olduğumuz için, ‘Çok siyasi bir figür olarak görünüyor’ demişler.

SEÇMELERDEN ÖNCE KOVDULAR

Hamide Bıkçın Çetiner, yeni yönetimin takımda da çok üst düzey sporcular dışındaki kişileri gönderdiğini, bunu da Avrupa Şampiyonası seçmeleri öncesinde yaptığını bildirdi. Çetiner, “Gönderdikleri sporcular arasında yıldızlar Avrupa şampiyonu Esmanur Ersoy ve 4-5 tane daha başarılı sporcu var. Hatice Çiçek’i de gönderdiler. O da başı örtülü bir sporcumuz. Haber gönderdim, ‘Bari seçmelerden sonra göndersinler, çocuklar seçmelere girsin’ diye. Ne oldu bilmiyorum. Çocukların kimyası bozuldu.

CUMHURBAŞKANI’NIN FOTOĞRAFI DEPOYA

Hamide Bıçkın Çetiner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ASKİ Spor’un girişine asılı olan fotoğrafının da depoya kaldırıldığını söyledi. Olayı şöyle anlattı: Derece aldığımız şampiyonalardan sonra yöneticilerle, siyasi büyüklerimizle görüşürüz. Benim de Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’la kulüp girişine asılı bir fotoğrafım vardı. Onu da depoya kaldırmışlar. Ben de arayıp, fotoğrafımı istedim. Pazartesi günü gidip alacağım. Orada bırakmam.

YÜZÜSTÜ BIRAKILDIK

Kovulan başörtülü sporculardan Hatice Çiçek de yaşadıklarını AKŞAM’a şöyle anlattı: Uluslararası ve ulusal düzeyde derecelerim var. 18 yaşındayım. Sivas dönüşü bizim gibi kapalı olan Fatma Bakır hocamız aradı, ‘Kulüpten bizim ve sizin de çıkışınız verilmiş. Artık ASKİ Spor’un sporcusu değilsiniz’ dedi. Hiçbir şekilde kulüpten bize bir şey söylenmedi. İki hafta sonra Milli Takım seçmelerine gireceğiz. Yüzüstü bırakıldık. Bu yaptıkları çok ayıp.

Kaynak: Akşam Gazetesi

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