19 Ocak 2020 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Ocak 2020 Pazar 02:49:44
'Change' çetesine 2 bin saatlik kayıtla darbe
Bursa'da çalıntı ve yurda kaçak yollardan sokulan, ayrıca üzerinde yakalama ya da haciz kararı bulunan otomobilleri, hurda araçların belgeleriyle satan 16 kişilik çete çökertildi.
Operasyon kapsamında 400 polis yaklaşık 2 bin saatlik güvenlik kamerası kaydı izledi, 5 bin aracın görüntüleri incelendi. Yurt genelinde 189 aracın ’change’ edildiği belirlendi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT