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04 Kasım 2019 Pazartesi 09:58:24 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 10:01:25

Cezasını tıraş ederek çekiyor

VAN'da denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler cezalarını bazı kurumlarda çalışarak da çekebiliyor. Bu hükümlülerden biri olan Metin Ülüfer, hasta, yaşlı ve yatalak vatandaşların evine giderek, saç, sakal tıraşı yapıyor ve evde kuaförlük hizmeti veriyor. Tıraş olan Mehmet Temar'ı (80) evinde ziyaret ederek çiçek veren Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, yapılan bu hizmetten vatandaşların oldukça memnun kaldığını, şu ana kadar 600'e yakın vatandaşa saç ve sakal tıraşı hizmeti verildiğini söyledi.

Van'da Belediyeler ile Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan denetimli serbestlik protokolü çerçevesinde cezasını çalışarak çeken hükümlülerden biri olan Metin Ülüfer 4 ay boyunca saç, sakal tıraşı yaptı. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü aranarak yapılan talepler sonrasında Ülüfer, hasta, yaşlı ya da yatalak vatandaşların evine giderek kuaförlük hizmeti veriyor. Metin Ülüfer, son olarak Tuşba İlçesi'nde eşi Şadiye ile yaşayan Mehmet Tamer'in evine giderek saç ve sakal tıraşı yaptı. 

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez beraberindeki Denetim Serbestlik Müdürü Cihat Çanak ile Denetim Serbestlik Müdürlüğü Şefi Erkan Yıldırım ile birlikte saç ve sakal tıraşı yapılan Tamer'i evinde ziyaret ederek çiçek takdim etti. Tamer, kendisini evinde ziyaret eden Başsavcı Dönmez'e Kürtçe teşekkür ettikten sonra, "Allah devletimize zeval vermesin. Denetim Serbestlik Müdürlüğü´nün bu çalışması bizleri memnun ediyor. Her aradığımızda evimize gelip saç ve sakal tıraşı yapıyorlar. Bu konuda bizimle yakından ilgilenen Cumhuriyet Başsavcımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok mutluyum. Onları çok seviyorum" dedi.

VATANDAŞLAR HİZMETTEN MEMNUN

Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez ise Denetim Serbestlik Müdürlüğü olarak toplum ve kamuya yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "Van'ın Tuşba ilçesinde bu anlamda ihtiyacı olan yaşlı amcamızı ziyarette bulunduk. Denetim Serbestlik yükümlümüz tarafından berberlik hizmeti yerine getirildi. Bu anlamda Denetim Serbestlik Şube Müdürlüğümüz gerek okullarımızda, gerek huzur evlerinde, gerek sevgi evlerinde, gerekse bizzat bu anlamda ihtiyacı olan vatandaşlarımızın evlerine giderek yardımcı olma çabası içerisinde. Yoğun bir şekilde faaliyetlerimizi devam ediyoruz. Bu anlamda çaba gösteren Denetim Serbestlik Şube Müdürümüzü, şefimizi ve çalışma arkadaşlarımızı kutluyorum. Aynı şekilde çalışmalarımızın da devam edeceğimizi bildirmek istiyorum. Vatandaşlar yapılan bu hizmetten son derece memnun. Bizlere dönüş yapıyorlar ve bu konudaki memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Biz de bu çalışmalardan mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. 4 ay gibi bir sürede yaklaşık 600 vatandaş evinde ziyaret edilerek saç ve sakal tıraşı yapıldı" diye konuştu.


CEZAMI TIRAŞ YAPARAK ÇEKİYORUM

Yükümlü Metin Ülüfer, yaptığı kamu hizmetinden son derece memnun olduğunu ifade ederek, "Denetim Serbestlik Müdürlüğü'nde yükümlüyüm. Kamu hizmetinin verdiği görevi cezam karşılığında çekiyorum. Mesleğim gereği saç ve sakal tıraşı yapıyorum. Yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç olan vatandaşların bizi aradıklarında evlerine gidip tıraşlarını yapıyorum. Onlar da mutlu oluyor, ben de onları tıraş ettiğim için mutluyum. Onları mutlu edecek dokunuşlarda bulunduysak ne mutlu bize. Onları tıraş ederken güzel muhabbetlerimiz de oluyor. Bu şekilde cezamı dışarıda çektiğim için ben de çok mutluyum" ifadelerini kullandı

(DHA)

 

 

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