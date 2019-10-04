Cezasını eşine ve sevgilisine armağan etti

İzmir'de kendisini aldatan eşi Bülent Eroğlu'nun sevgilisi Cansu Koşak'ı 3 kurşunla vurarak ağır yaralayan ve 22 yıla kadar hapsi istenen taksi durağı sahibi Nebahat Eroğlu (30), olayın teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı 14 yıl hapis cezası aldı.

'DUR YAPMA' DEDİ AMA

Suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasında indirim yapılarak 7 yıla düşürülen Eroğlu'na, ruhsatsız silah taşıma suçundan da 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Toplam 9 yıl 8 ay hapis yatacak olan Eroğlu, son sözleri sorulduğunda eşi ve yasak aşkına dönerek, "Bu ceza hediyem olsun" dedi.

Ödemiş'te geçen yıl 22 Aralık'ta taksi durağı işleten 3 çocuk annesi Nebahat Eroğlu, işyerinde temizlik yaparken bulduğu elektrik faturasından eşinin yasak aşk yaşadığı ve bir çocuk sahibi olduğu 23 yaşındaki Canşu Koşak'ın evine gitmişti.

Eroğlu, öteki kadın Koşak'a çocuğunun gözü önünde 'Dur yapma' demesine rağmen 3 el ateş edip ağır yaralamıştı.

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Ölümden dönen Koşak avukatı Efe Alper aracılığı ile şikayetçi olmuştu.

Tutuklu sanık Nebahat Eroğlu hakkında dava açılarak, 22 yıla kadar hapsi istenmişti.

(Yeni Asır gazetesi)