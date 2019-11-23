23 Kasım 2019 Cumartesi 19:39:39 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 19:41:50
Cezaevine girmek için ATM'lere zarar veren şahıs serbest bırakıldı
Afyonkarahisar'da 5 banka ATM'si ile 3 güvenlik kamerasına zarar veren kişi serbest bırakıldı.
Süleyman C, Milli Egemenlik Caddesi 23. Sokak'ta bulunan 5 ATM ile 3 güvenlik kamerasına zarar verdi.
Mahalle bekçileri tarafından yakalanarak karakola götürülen zanlının, ifadesinde, işsiz olduğunu ve kalacak yeri olmadığını belirterek, barınmak için cezaevine girmek istediğini ve bu nedenle ATM'lere zarar verdiğini söylediği öğrenildi.
Süleyman C, nöbetçi savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
(AA)
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