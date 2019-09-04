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04 Eylül 2019 Çarşamba 16:03:44 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:34:49

Cezaevinden izinli çıkıp, eşini öldürdü: Namusumu temizledim

Afyonkarahisar’da hükümlü bulunduğu cezaevinden nakil için verilen izinde geldiği Konya'da, 5 çocuğunun annesi Birsen Mıngır'ı (48), birlikte yaşadığı adamın evini ateşe vererek, dışarı çıkmasını sağladıktan sonra tüfekle vurarak öldüren Ali Mıngır (45), saklandığı evde yakalandı. Cinayeti çevresinin baskısı üzerine işlediğini itiraf eden Mıngır, gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusuna, ''Namusumu temizledim, namusumu. Beni aldattı. Pişmanım" diye yanıt verdi.

Olay, dün saat 05.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Balıklı Çeşme Sokak'ta meydana geldi. 2017 yılında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırılan Ali Mıngır, geçtiğimiz temmuz ayında Afyorkarahisar Bolvadin Açık Cezaevi'ne nakledildi. Mıngır hakkında Niğde Açık Cezaevi'ne nakil kararı verildi. Açık cezaevi hükümlüsü olması nedeniyle 2 gün yol izni verilerek, Niğde'deki cezaevine gidip teslim olması istenilen Ali Mıngır, Konya'ya geldi. 

PENCEREYE TIRMANIP İÇERİYE BENZİN DÖKMÜŞ

Ailesinin yaşadığı Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'ndeki eve gelen Ali Mıngır, kendisine ait ruhsatsız tüfeği alıp, taksiyle 30 yıllık eşi Birsen Mıngır'ın birlikte yaşadığı B.D.'nin evine gitti. Taksiyi eve 300 metre kala durduran Mıngır, birinci kattaki dairenin arka penceresinden tırmandı. Ardından da pet şişe içerisindeki benzini eve döküp, ateşe verdi.

ADAM KAÇINCA VURAMAMIŞ

Evde yangın başlarken Mıngır, binanın giriş katında eşi ile B.D.'nin dışarı çıkmasını bekledi. Dışarıya ilk olarak, B.D.'nin 9 ve 13 yaşlarındaki 2 çocuğu çıktı.Çocuklara ateş etmeyen Mıngır, daha sonra dışarıya koşan Birsen Mıngır'ı tüfekle sırtından vurdu. Arkadan gelen B.D. ise silah sesleri üzerine eve döndü.

Ali Mıngır, geldiği taksiye binerek, olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Birsen Mıngır, ambulansla götürüldüğü Konya Numune Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Cezaevinden izinli çıkıp, eşini öldürdü: Namusumu temizledim

4 AYDIR BİRLİKTE YAŞIYORLARMIŞ

Kaçan kocanın peşine düşen Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ifadesine başvurduğu B.D.,  Birsen Mıngır ile daha önceden ilişkisi olduğunu, son 4 aydır da birlikte yaşadıklarını anlatarak, ''Yangın çıkınca dışarı çıktık. Birsen öndeydi ve silah sesi geldi. Birsen vurulup, yere düşünce ben tekrar eve döndüm'' dedi.

AKRABASININ EVİNDE YAKALANDI

Polis, Ali Mıngır'ın bir akrabasının evinde saklandığını belirledi. Dün akşam söz konusu adrese operasyon düzenleyerek, Mıngır'ı gözaltına aldı. Suç aleti tüfek de ele geçirildi.

Evi ateşe verdikten sonra düştüğü öğrenilen Ali Mıngır, kaburgalarındaki çatlak nedeniyle hastanede tedavi edildi.

SOSYAL MEDYADA FOTOĞRAFLARINI GÖRMÜŞ

Polisteki sorgusunda eşinin kendisini aldattığını öğrendiğini, B.D.'nin sosyal medya hesaplarında da eşiyle çekilmiş fotoğrafları gördüğünü belirten Ali Mıngır, "Cezaevinden çıktıktan sonra Konya'ya geldim. Eşimin B. ile olan ilişkisini öğrendim. B.'nin sosyal medya hesaplarında eşimle yakınlaşmış fotoğraflarını ve uygunsuz yazılmış cümlelerini gördüm. Çevrem de bu konuda bana baskı yapıyordu. Bir bidona benzip koyup, tüfekle birlikte B.'nin evine gittim. Cama tırmanarak içeri benzin döküp, evi ateşe verdim. Kapının önüne çıkmalarını bekledim. Birsen çıkınca da ateş ettim. Geldiğim taksiye binerek olay yerinden uzaklaştım"dedi.

'PİŞMANIM'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Mıngır, gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz?" sorusuna, ''Namusumu temizledim, namusumu. Beni aldattı. Pişmanım"dedi.

Ali Mıngır'ın eşinin isminin baş harfini koluna dövme olarak yaptırdığı görüldü.

(DHA)

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