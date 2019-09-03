Cezaevinden firar etti, molotof atarak evden çıkardığı eşini öldürdü
Afyonkarahisar'da hükümlü bulunduğu cezaevinden firar eden Ali Mıngır, Konya'da eşi Birsen Mıngır'ın evine molotofkokteyli atarak yangın çıkardı. Ali Mıngır, yangın nedeniyle dışarı çıkan eşi Birsen Mıngır'ı pompalı tüfekle öldürüp kaçtı.
Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Balıklı Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Afyonkarahisar'da hükümlü bulunduğu açık cezaevinden firar eden Ali Mıngır, eşi Birsen Mıngır'ın evine geldi.
MOLOTOFKOKTEYLİ ATARAK YANGIN ÇIKARDI
Ali Mıngır, arkadaki mutfak penceresinden motolofkokteyli atarak yangın çıkardı. Birsen Mıngır, yangın nedeniyle panikle evden dışarı çıktı. Bu sırada Ali Mıngır, eşine pompalı tüfekle ateş açtı. Sırtından vurulan Birsen Mıngır, kanlar içinde yere yığılırken, Ali Mıngır olay yerinden kaçtı.
(DAH)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Kurban Bayramı'nda kesilmekten kaçan boğa, yaylada bulundu
- Erzurum'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı
- Arkeoloji dünyasının ünlü ismi Abbasoğlu, hayatını kaybetti
- Diyanet, ÖNDER ve KADEM’den çocuk istismarına tepki: Kirli eller asla affedilmez
- Cezaevinden firar etti, molotof atarak evden çıkardığı eşini öldürdü