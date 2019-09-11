Cezaevindeki mahkum yatağında ölü bulundu
Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hüküm giyen bir mahkum yatağında ölü bulundu.
Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 2010'da Şanlıurfa'da bir cinayet olayına karışarak tutuklanan ve Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumunda hapis yatan Aziz Kırkdağ (55), sabah saatlerinde yatağında hareketsiz halde bulundu.
Koğuştaki arkadaşları Kırkdağ'ı yatağında hareketsiz görünce durumu görevlilere bildirdi.
112 Acil Servis ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Kırkdağ'ın cesedi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan Kırkdağ'ın kısa süre önce açık kalp ameliyatı olduğu öğrenildi.
AA
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