Cezaevi firarisi polisin kovalamacası sonucu yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çarşı Mahallesinde durumundan şüphenilen otomobil sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli Ş.Ç'nin yapılan sorgusunda, 14 ayrı suçtan 20 yıl 5 ay cezası bulunduğu ve 2017 yılından bu yana cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Ş.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA