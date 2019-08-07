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07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:21:35 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:22:27

Cezaevi firarisi, 7 aylık hamile eşine dehşeti yaşattı

Antalya'da cezaevi firarisi Murat Ç. (36), cep telefonunda bir polisle samimi fotoğrafını gördüğü 7 aylık hamile eşi Zehra Ç.'yi, 9 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Zehra Ç. hastanede tedaviye alınırken, Murat Ç. tutuklandı.

Olay, 3 Ağustos günü saat 11.00 sıralarında Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde meydana geldi. Cezaevi firarisi Murat Ç., cezaevine girmeden önce eşine verdiği cep telefonunda, iddiaya göre Narkotik Şube Müdürlüğü'nde çalışan bir polisle eşinin samimi fotoğraflarını gördü. Fotoğrafı eşi Zehra Ç.'ye gösteren Murat Ç., "Nefsime yenik düştüm ve seni aldattım" sözünü duyunca mutfaktan aldığı bıçakla 7 aylık hamile eşini 9 yerinden bıçakladı. Ardından 112 acili arayan Murat Ç. eşini bıçakladığını söyledi. Evden çıkan Murat Ç., gördüğü polis ekibine eşini bıçakladığını ve teslim olmak istediğini söyledi. Murat Ç. gözaltına alınırken, ağır yaralı Zehra Ç. ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Polis merkezinde ifade veren Murat Ç., şöyle konuştu:

"2017 yılında cezaevine girdim. Bu yıl mart ayı sonunda Burdur Açık Cezaevi'nden Antalya Açık Cezaevi'ne sevk edilirken firar ettim. Cezaevine girmeden önce eşime, hattı kardeşim adına kayıtlı telefonumu vermiştim. Firardan sonra telefonu eşimden aldım. Telefonu kullanırken eşimin ses kayıt programını yüklediğini gördüm. Sorduğumda, programı cezaevine girmeden önce yüklediğini, benim eski eşimle görüşüp görüşmediğimi teyit etmeyi amaçladığını söyledi. Ben de cezaevinde olduğum dönemde telefonla yapılan ses kayıtlarını dinledim. Bir kayıtta eşimin, daha önce tanımış olduğu Narkotik Şube Müdürlüğü'nde çalışan, soyadını bilmediğim Z. adlı polisle görüştüğünü ve eşimin bu kişiye 'Zeynoşum' diye hitap ettiğini duydum. Bu konuşma hakkında eşime soru sorduğumda, beni aldatmadığını söyledi. Tartıştık ve eşimi babasının evine gönderdim."

Bir süre sonra araya büyüklerin girmesiyle eşiyle barıştığını anlatan Murat Ç., ifadesinin devamında şunları aktardı:

"3 Ağustos günü telefonda bulunan dosyalar arasında, eşimle Z. adlı polisin birlikte fotoğrafını gördüm. Fotoğrafta, üst kısmı çıplak olan Z.'nin göğsüne eşim başını yaslamıştı. Fotoğraf konusunda eşimden açıklama beklerken bana, 'Nefsime yenik düştüm ve seni aldattım' dedi. Bunun üzerine ben de mutfak tezgahı üzerindeki ekmek bıçağını alarak eşimi bıçakladım. Kaç kere ve neresinden bıçakladığımı hatırlamıyorum. Ardından 112 acil imdat hattını arayarak eşimi bıçakladığımı söyledim."

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Ç. tutuklandı. 9 bıçak darbesi alan Zehra Ç. ile 7 aylık bebeğinin durumu ciddiyetini koruyor.

(DHA)

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