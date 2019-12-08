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08 Aralık 2019 Pazar 11:09:14 | Son Güncelleme: 08 Aralık 2019 Pazar 11:15:15

Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi dehşeti yaşattı! Elinde sigara söndürdü, ölümle tehdit etti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 5 aylık hamile Hacer Atik, 11 gün önce cezaevinden çıkarken gelinlik giyerek kapıda karşıladığı dini nikahlı eşi Muhsin Culfacı tarafından dövüldü. Atik’in elinde sigara da söndüren Culfacı’nın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Gölcük’te yaşayan ve 5 aylık hamile olan Hacer Atik, 11 gün önce cezaevinden çıkan dini nikahlı eşi Muhsin Culfacı’yı gelinlikle kapıda karşıladı. Geçen günlerde Muhsin Culfacı, iddiaya göre 5 aylık hamile eşi Hacer Atik’e sabah namazı kılmasını söyledi. Ancak Atik, reddetti. Bunun üzerine Culfacı, evdeki elektrikli sobayı Hacer Atik'in üzerine attı, ardından da döverek sağ elinde sigara söndürdü. Hastaneye giderek darp raporu alan Hacer Atik, şikayetçi oldu. Polis, Muhsin Culfacı’yı bulmak için çalışma başlatırken, Atik ise barınma evine götürüldü.

'BENİ YAKMAYA ÇALIŞTI'

Güvenlik görevlisi olarak çalışan, ayrıca taksi şoförlüğü yapan Hacer Atik, yaşadığı dehşet dolu anları şöyle anlattı:

"Gece 00.30’da işten geldim. Çok yorgundum. Geldiğimde evde tiner içmişti ve yatakta yatıyordu. Acı çekiyor gibi görünüyordu. Fakat ben inanmadım. ‘Bana süt ver’ diye yalvarıyordu. Süt içirdim. Biraz zaman geçtikten sonra kendine geldi ve ‘Sana azap çektireceğim. Sana cehennem azabını yaşatacağım’ diyerek odanın ışığını söndürdü. Elektrikli sobayı üzerime tutarak beni yakmaya çalıştı. Daha sonra, dışında serum yazan ama içerisinde kimyasal bir madde olduğunu düşündüğüm şişeyi alıp, ‘Şimdi bu kimyasalı senin üzerine dökerek sana azap çektireceğim’ diyerek o maddeyi üzerime döktü. Sonra elindeki çakmağı yakarak, ‘Şimdi seni yakacağım. Cehennem ateşinde yanacaksın’ dedi. Konuşarak onu vazgeçirdim.”

'YAPTIĞININ GÜNAH OLDUĞUNU SÖYLEYEREK VAZGEÇİRDİM'

Dini nikahlı eşinin kendisine namaz kılmadığı için işkence ettiğini söyleyen Hacer Atik, "O her gün sadece sabah namazını kılıyordu. Ben namaz kılmadım. Onun namaz kıldığı seccadeyi kaldırmışım. Daha önce biri benim, biri de kendi için olan 2 tane seccade sermiş. Ben onunla birlikte namaz kılacakmışım. Ben kılmadığım için cehennem azabı çekecekmiş. Cehennem azabında yanmamak için benim de namaz kılmam gerekiyormuş. Bana bunları söyleyerek, zorbalıkla ibadet ettirmek istedi. Ben de yaptığı şeyin günah olduğunu ve benim isteyerek ibadet etmem gerektiğini söyledim" diye konuştu.

‘ŞİKAYETÇİ OLURSAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM, DEDİ’

Dini nikahlı eşinin elinde ve yüzünde sigara söndürdüğünü ifade eden Hacer Atik, "Sağ elimin içinde içtiği sigarayı bastırarak söndürdü. Daha sonra çığlık atmamam için ağzımı ve burnumu kapatarak sigara izmaritini alnıma bastırdı. Dilimin ucuna da sigara izmariti bastırdı. Beni saçımdan çekerek yerde sürükledi. Daha sonra ağzımı ve burnumu yine kapatarak sol yanağımı ısırdı. Ben şikayetçiyim. Bana, ‘Şikayetçi olursan seni öldürürüm’ demişti. Ama öldürürse de öldürsün. Kaderim neyse onu yaşarım. İyilikten maraz görürsem, Allah yolunda ölmüş olurum. Bu benim imtihanım. Benim mutfağa götürüp ocağın büyük gözünü yakarak sağ elimi yakmaya çalıştı. Ben, ‘Hayır, ne olur yapma. Bu elimle seni seveceğim, bebeğimize bakacağım’ diyerek onun duygularını değiştirdim. Daha sonra yakmaktan vazgeçti" ifadelerini kullandı.

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