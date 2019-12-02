Cezaevi arkadaşına kanlı pusu

Adana’da, iddiaya göre Eren Kaya (20) ve Metin A. cezaevinde arkadaş oldu. Bu süreçte Metin A’yı dini nikalı eşi D.T. sıkça ziyarete geldi. Eren Kaya ve arkadaşının eşi D.T. de bu ziyaretler sırasında tanıştı.

HUSUMET BAŞLADI

Metin A’dan önce cezaevinden tahliye olan Eren Kaya ve D.T. arasında gönül ilişkisi başladı. Çift, daha sonra dini nikah kıyarak evlendi. Bunu duyan Metin A. ile Eren Kaya arasında husumet oluştu. Bir süre sonra Metin A. da cezaevinden çıktı ve 13 Kasım günü Kaya’nın arkadaşı Yusuf A’yı silah zoruyla kaçırdı. Kaya’yı telefonla arayıp bir adrese çağırmasını istedi. Yusuf A. korkudan arkadaşını arayıp buluşmak istediğini söyledi. Bir süre sonra Kaya, arkadaşı Cumali B. ile motosikletle olay yerine geldi. Metin A, pompalı tüfekle ateş açarak Eren Kaya’yı öldürdü, arkadaşını ise yaraladı.

İKİ ZANLI YAKALANDI

Yapılan araştırma sonucu polis ekipleri, Metin A. ve olayı birlikte planladığı arkadaşını operasyonla gözaltına aldı. İki zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.