Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 86 yeri daha 'doğal sit alanı' ilan edecek

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye'de doğal sit alanları ülke topraklarının yüz ölçümünün yüzde 2,5'ine denk geliyor.

Türkiye ve içinde bulunduğu bölgenin, ekosistem bütünlüğü ile biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla 2023'e kadar tüm korunan alanların ülke yüz ölçümünün yüzde 17'sine ulaştırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, "Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi"nde yeniden değerlendirilmesi yapılamayan veya proje sonrası İl Müdürlükleri tarafından Bakanlığa iletilen korunması gerekli görülen alanlar, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce yeniden gündeme alındı.

Bu alanların tekrar değerlendirilmesi için "Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" 2018-2019 yıllarında yatırım programına dahil edildi.

Buna göre Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Muğla, Nevşehir, Trabzon TVK Bölge Komisyonu ve bağlı illeri içeren 86 alana ait biyo-ekolojik (flora, fauna, habitat), jeolojik, hidrojeolojik, jeomorfolojik değerler ve peyzaj değerleri bilimsel çalışmalar ışığında yeniden değerlendirildi.

Projenin Genel Müdürlük tarafından kabul işlemlerinin bitirilmesinin ardından, ilerleyen günlerde tescil süreci başlatılacak.

Tescile yönelik idari işlemlerin başlatılacağı çalışma çerçevesinde sit alanı ilan edilen alanlarda yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilmek istenen projelere, Genel Müdürlükçe maddi destek sağlanabilecek.

İstanbul'da tescillenmek üzere 10 alan belirlendi



İstanbul'da yapılan incelemeler sonucu, Beşiktaş'taki E:615, Y:1653 Ada 95 Parsel alanı ile Vişnezade-Dolmabahçe bölgesi, Bakırköy ilçesindeki Zuhuratbaba Mahallesi, Küçükçekmece-Avcılar'daki Küçükçekmece Göl Havzası ile Büyükçekmece'deki Büyükçekmece Göl Havzası, Ömerli Baraj Gölü ve çevresini kapsayan "Pendik-Kartal-Maltepe-Sultanbeyli-Çekmeköy-Sancaktepe-Tuzla, Ömerli Havzası, "Çekmeköy ve Alemdağ Kışlaları Civarındaki Ormanlık Alanlar", Kadıköy ilçesindeki Koşuyolu ve Erenköy mahalleleri ile 3. Havalimanı Çevresi olmak üzere 10 yer doğal sit alanı ilan edilecek.

Öte yandan Adana'da Kapıkaya Kanyonu, Osmaniye'de Karaçay Şelalesi ve Yeşil Şelalesi, Gaziantep'te Dülükbaba Mesire Alanı, Yabani Kekik Yetiştirme Alanı ile Yavuzeli Fosil Alanı, Kahramanmaraş'ta Kumaşır Gölü, Bağlama Gölü, Yeşilgöz Göleti, Elbistan Ceyhan Nehri Çıkış Noktası ve Akış Güzergahı, Mersin'de Karasu Boğazpınar Şelalesi, Askeri Kışla Alanı, Tarsus Gözlükule Höyüğü, Tarsus Şelalesi, Berdan Çayı ile Silifke Barbaros Anıtı ve çevresi, doğal sit alanı olarak tescillenecek.

Osmaniye'de Çona Kanyonu ve Şelalesi, Rize'nin Çayeli ilçesindeki Senoz Vadisi, Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde belirlenen alan, Ankara'da Güvenç, Orhaniye ve İmrendi Fosil Lokaliteleri ile Çöl Gölü ve Çalıkdüzü Havzası, Burdur'da Dirmil Geçidi, Fosil Yatakları, Balıkesir'de Gömeç, Atatürk Kayalıkları, Kapıdağ Yarımadası, Sındırgı, Asartepe ve Karagöl, Paşabayırı Mevkii ve Altınoluk Mahallesinde bazı yerler doğal sit alanı ilan edilecek.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Değirmenönü, Cumalıkızık, Yiğitler ve Şirinevler mahalleleri, İnegöl ilçesindeki Atatürk Mahallesi, Büyükorhan ilçesindeki Karaağız Mahallesi, Çanakkale'de Atıkhisar Barajı ve Su Toplama Havzası, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Gülpınar, Adatepe mahalleleri, Sucağız ile Değirmen mevkileri, Biga ilçesindeki Biga-Şahmelek Kıyı Mevkisi ve Nilüfer Gölü, Çan ilçesindeki Karadağ Esan Eczacıbaşı Maden Ruhsatlı Alanları da tescillenecek.

Antalya, Muğla, İzmir gibi turizm yerlerinde de bazı alanlar tescillenecek



Aydın'ın Efeler ilçesindeki İmanköy ve Gölcük mahalleleri, Kuşadası ilçesinde Türkmen ve Yaylaköy mahalleleri, Bilecik'te Karahasanlar Köyü Harmankaya Tabiat Parkı, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Elmaağacı Köyü, Naldöken Mağarası, Sarıkız Mevkisi, Simav ilçesindeki Kocain Mağarası Tescilli Meşe ve Çınar Ağaçları, Örencik Köyü, İnçal Mağarası, Uşak'ta Yenişehir Köyü, Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı ve Düzköy Vadisi, Eskişehir'de İnönü Fayları ile Yılanlı (Yelini) Mağarası doğal sit alanı ilan edilecek.

İzmir'in Dikili ilçesindeki Nebiler Şelalesi ve Mağaraları, Karabük-Zonguldak-Bolu Yenice Ormanları, Sivas'daki Ballıkaya Kayalıkları, Hayranlı, Köklüce ve Emirhan köyleri, Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Savcılıkurutlu köyü, Mucur ilçesine bağlı Rısvankarakuyu Mahallesi'ndeki Fosil Lokaliteleri, Konya'nın Bozkır ilçesindeki Dipsiz Göl ve Sülüklü Göl ile Sarayönü ilçesinde belirlenen alan, doğal sit alanı olarak tescillenecek.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Girmeler Mahallesi, Muğla-Aydın Latmos (Beşparmak Dağları), Muğla'daki Kazan Tepeleri ve Köyceğiz'de belirlenen alan, Artvin'in Hopa ilçesindeki Esenkıyı ile Kopmuş mevkisi, Arhavi ilçesindeki Kamilet, Durgun ve Murgul Vadileri, Borçka ilçesindeki Camili Yöresi, Trabzon'un Hayrat ilçesindeki Sarmaşık Köyü, Maçka ilçesindeki Akarsu Mahallesi, Uçarsu Şelalesi, Giresun'un Keşap ilçesindeki Armutdüzü Köyü Şahinkaya Tepesi, Rize'nin Fındıklı ilçesindeki Abuçağlayan Vadisi ve Arılı Deresi, Antalya'da Alanya Kalesi Etkileme Geçiş Bölgesi, Kalkan Etkileme Geçiş Bölgesi, Kaş Likya Orkidesi Yayılış Alanı, Akseki-Gündoğmuş arası ve Uncalı Ormanlık Alanı, Manavgat ilçesindeki Manavgat Şelalesi, Kemer ilçesindeki Saklıkent Kayak Merkezi ve Çevresi ile Muratpaşa ilçesindeki Yamansaz Etkileme Geçiş Bölgesi de doğal sit alanı ilan edilecek.

(AA)