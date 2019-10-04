Ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti
Malatya'nın Darende ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.
İlçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kılıçbağı Mahallesi'nde ceviz toplamak için ağaca çıkan Mehmet Topuz (54), dengesini kaybederek düştü.
Yakınları tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topuz, buradaki müdahalenin ardından hava ambulansıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.
Topuz, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Topuz'un cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
AA
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