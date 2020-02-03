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03 Şubat 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 02:46:34

Çete meydanı boş buldu

İzmir'de iki çete sokak ortasında çatıştı, tesadüfen yoldan geçen 2 kişi, kurşunların arasında kalarak hayatını kaybetti.  

GECE YARISI PUSU KURDULAR 

Karabağlar İlçesi'nde yol kenarında pusu kuran bir grup, yola çıkan beyaz renkli bir aracı kurşun yağmuruna tuttu. Saldırganlardan da karşılık gelince, ortalık bir anda savaş alanına döndü. Olayda,  tesadüfen yoldan geçen motokurye Serkan Kara (32) ve bir başka araçta bulunan Lokman Çakır (40) hayatını kaybetti.

EV VE ARABALARDA 90 KURŞUN

Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği çatışmanın ardından kayıplara karışan saldırganlardan 9'u gözaltına alındı. Öte yandan, olayın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı. Çevredeki ev, işyerleri ve arabalara 90 kurşunun isabet ettiği tespit edildi, mahalle sakinleri, "Büyük korku yaşadık" dedi.  

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