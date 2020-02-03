Çete meydanı boş buldu

GECE YARISI PUSU KURDULAR

Karabağlar İlçesi'nde yol kenarında pusu kuran bir grup, yola çıkan beyaz renkli bir aracı kurşun yağmuruna tuttu. Saldırganlardan da karşılık gelince, ortalık bir anda savaş alanına döndü. Olayda, tesadüfen yoldan geçen motokurye Serkan Kara (32) ve bir başka araçta bulunan Lokman Çakır (40) hayatını kaybetti.

EV VE ARABALARDA 90 KURŞUN

Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği çatışmanın ardından kayıplara karışan saldırganlardan 9'u gözaltına alındı. Öte yandan, olayın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı. Çevredeki ev, işyerleri ve arabalara 90 kurşunun isabet ettiği tespit edildi, mahalle sakinleri, "Büyük korku yaşadık" dedi.