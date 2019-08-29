Çeşme'de ünlü beach kulübe insan kaçakçılığı baskını: 4 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Altınkum plajında tanınmış bir işletmeye operasyon düzenleyen İzmir İl Jandarma

Komutanlığı ekipleri, işletme içerisinde bulunan personel çadırlarında Suriyeli ve Filistinli 43 göçmen kaldığını tespit etti.

İşletmedeki düzensiz göçmenlerin Yunanistan’ın Sakız Adası'na kaçmak istedikleri belirlenirken, baskında B.B., S.B., K.D. ve İ.S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilecek.

(İHA)