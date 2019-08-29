Çeşme'de ünlü beach kulübe insan kaçakçılığı baskını: 4 kişi gözaltına alındı
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ünlü tatil merkezi Çeşme’de tanınmış beach kulübe düzenlenen operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı. İşletmede 43 kaçak göçmenin personel çadırlarında kaldığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Çeşme Altınkum plajında tanınmış bir işletmeye operasyon düzenleyen İzmir İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, işletme içerisinde bulunan personel çadırlarında Suriyeli ve Filistinli 43 göçmen kaldığını tespit etti.
İşletmedeki düzensiz göçmenlerin Yunanistan’ın Sakız Adası'na kaçmak istedikleri belirlenirken, baskında B.B., S.B., K.D. ve İ.S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilecek.
(İHA)
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