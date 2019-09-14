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14 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 02:25:14

Cesetle 2 gün

Sancaktepe’de annesi Naciye Torunoğlu’nu öldüren Cihan T’nin, cesetle 2 gün aynı evde kaldığı, cesedi de, kokusunu vantilatörle bastıramayınca, buzdolabına saklamaya çalıştığı ortaya çıktı. 

11 Eylül ‘de İstanbul Sancaktepe’de 3 katlı binanın giriş katından kötü kokular gelmesi üzerine harekete geçen polis içeri girdiğinde bir 57 yaşındaki Naciye Torunoğlu’nun cesediyle karşılaşmıştı. Polis incelemesinde kadının, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edilirken, cinayet şüphelisi olarak oğlu Cihan T. aranmaya başlandı. 

ÜZERİNE BATTANİYE ÖRTMÜŞ 

Yapılan çalışmalar sonucu Cihan T. önceki gün akşam saatlerinde polis tarafından yakalandı. Polis Cihan T’nin arkadaşı olduğu öğrenilen Ferdi Ş’yi de cinayet olayıyla ilgili olarak gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin annesini öldürdükten sonra onunla birlikte 2 gün aynı evde yaşadığı tespit edildi. Şüphelinin annesinin üzerine bir battaniye örttüğü, koku olmaması için evdeki vantilatörü çalıştırdığı öğrenildi. Şüpheli Cihan T’nin ayrıca cesedi buzdolabına da sokarak saklamaya çalıştığı öğrenildi. 

ŞİFRESİNİ ÖĞRENMEYE ÇALIŞMIŞ 

Öte yandan şüphelinin olaydan sonra annesine ait banka şubesinde bulunan 40 bin lirayı çekmek için, bir kız arkadaşından yardım istediği, annesi gibi bankayı aratarak hesap şifresini öğrenmeye çalıştığı 

Şüpheli adliyeye götürülürken “Ben annemi öldürecek kadar şerefsiz değilim” diye bağırdı. 

Talihsiz kadının cesedi, evinden gelen koku üzerine bulunmuştu. 

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