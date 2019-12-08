  • Bist 100
    108869
  • Dolar
    5,7884
  • Euro
    6,4038
  • Altın
    271,9320
İstanbul
8 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Akar: TSK'nın etkinliği, caydırıcılığı, saygınlığı her geçen gün artmaktadır Bakan Akar: TSK'nın etkinliği, caydırıcılığı, saygınlığı her geçen gün artmaktadır
Trabzonspor'a ilk yarı yetti Trabzonspor'a ilk yarı yetti
Kasımpaşa-Beşiktaş İLK 11'LER Kasımpaşa-Beşiktaş İLK 11'LER
Libya, Türkiye ile imzalanan mutabakatların yürürlüğe girdiğini açıkladı Libya, Türkiye ile imzalanan mutabakatların yürürlüğe girdiğini açıkladı
Batman'ın Hasankeyf ilçesi son haliyle İstanbul'da tanıtıldı Batman'ın Hasankeyf ilçesi son haliyle İstanbul'da tanıtıldı
Kiev’deki protestolarda Zelenskiy'e 'kırmızı çizgi' hatırlatması Kiev’deki protestolarda Zelenskiy'e 'kırmızı çizgi' hatırlatması
Elebaşı Bağdadi'yi 'halife' olarak gören DEAŞ'lı terörist: Sempatim kalmadı Elebaşı Bağdadi'yi 'halife' olarak gören DEAŞ'lı terörist: Sempatim kalmadı
Ailesini 'evlat nöbeti'nde gören teröristler PKK'dan kaçıp devlete sığınmak istiyor Ailesini 'evlat nöbeti'nde gören teröristler PKK'dan kaçıp devlete sığınmak istiyor
Ceren'in öldürülmesinden sonra kent sakinleri kameralı önlem almaya başladı Ceren'in öldürülmesinden sonra kent sakinleri kameralı önlem almaya başladı
Eminönü'ndeki 'umut kuyruğu' havadan fotoğraflandı Eminönü'ndeki 'umut kuyruğu' havadan fotoğraflandı
AK Parti harekete geçti! Zincir marketlere nüfus kriteri geliyor AK Parti harekete geçti! Zincir marketlere nüfus kriteri geliyor
2 polis, linçten kurtardıkları Ceren'in katilinin kaçmasını yaralı halde engellemiş 2 polis, linçten kurtardıkları Ceren'in katilinin kaçmasını yaralı halde engellemiş
BİLSEM öğretmen başvuru sonuçları ne zaman belli olur? BİLSEM öğretmen atamaları ne zaman? BİLSEM öğretmen başvuru sonuçları ne zaman belli olur? BİLSEM öğretmen atamaları ne zaman?
Yemen sınırında 3 Suudi Arabistan askeri öldürüldü Yemen sınırında 3 Suudi Arabistan askeri öldürüldü
Elazığ'da devrilen traktörün altında kalan zabıt katibi öldü Elazığ'da devrilen traktörün altında kalan zabıt katibi öldü
Seda Sayan kaç yaşında, nereli? Seda Sayan'ın gerçek adı ne? Seda Sayan kaç yaşında, nereli? Seda Sayan'ın gerçek adı ne?
İran ile Kuveyt arasında 4 mahkum takas edildi İran ile Kuveyt arasında 4 mahkum takas edildi
İstanbul'da mikser dehşeti! 1 ölü, 1 yaralı! İstanbul'da mikser dehşeti! 1 ölü, 1 yaralı!
Akçakoca'da korkutan görüntü! Kumsal 3 metre aşağıya indi Akçakoca'da korkutan görüntü! Kumsal 3 metre aşağıya indi
Aşk Ağlatır 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Ağlatır 14. son bölüm izleme linki Aşk Ağlatır 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Ağlatır 14. son bölüm izleme linki
Geçen sene Alman Milli Takımı'nı bırakmıştı! Nedeni belli oldu Geçen sene Alman Milli Takımı'nı bırakmıştı! Nedeni belli oldu
Sivasspor'dan tarihi rekor Sivasspor'dan tarihi rekor
Yunanistan Parlamentosunda İslam'a hakaret! Yunanistan Parlamentosunda İslam'a hakaret!
Kerküklü Araplar: Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifa etmesi yeterli değil Kerküklü Araplar: Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifa etmesi yeterli değil

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Aralık 2019 Pazar 17:12:33 | Son Güncelleme: 08 Aralık 2019 Pazar 17:14:40

Ceren'in öldürülmesinden sonra kent sakinleri kameralı önlem almaya başladı

Ordu’da esnaf ve kent sakinleri, oturdukları apartmanlar ile iş yerlerinin girişlerine, güvenlik kamerası taktırmaya başladı. Ordulular, güvenlik kameralarının, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak, öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç'un yakalanmasını kolaylaştırdığını söyledi.


Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan balerin Ceren Özdemir'in, 3 Aralık'ta, evinin bulunduğu apartmanın girişinde, cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak, öldürülmesinden sonra kent sakinleri, oturdukları apartmanlar ile iş yerlerinin girişlerine güvenlik kamerası taktırmaya başladı. Ceren'in katilinin yakalanmasını, kayıtları incelenen güvenlik kameralarının kolaylaştırdığını belirten kent sakinleri, bu sayede polisin çalışmalarına katkı sağlayacaklarını söyledi.

'KAMERA MECBUR OLMALI'

Acı olaydan sonra güvenlik kamerası olan sokakları kullanarak, ev ile iş arasında gidip, geldiğini anlatan Yavuz Aydın, "Güvenlik kameraları ihtiyaç. Evlerde, iş yerlerinde, sokakta, her yerde olmalı. Bunlar çoğaltılmalı. Kameralar caydırıcı olabiliyor; suçluların yakalanmasında, tespit edilmesinde etken. Mecbur olmalı. Kamerasız bu millete rahat yok" dedi.

Katil zanlısının yürüdüğü sokak üzerinde iş yeri bulunan Osman Pak ise güvenlik kamerasının önemine vurgu yaparak, "İş yerimizde güvenlik kamerası var, 24 saat kayıt altında. Hem iç mekanı hem de dışarıyı gösteriyor. Herhangi bir sıkıntı olursa mutlaka bekleriz, yardımcı oluruz. Sorumluluk almayı kendimize vazife olarak görüyoruz" diye konuştu.

'KAMERA OLAN YERLERDE YÜRÜYORUM'

Kentte yeni iş yerini açan İrfan Öztürk, olayın ardından dükkanına güvenlik kamera sistemi kurmayı düşündüğünü anlatarak, "Bu olay bizi derinden üzdü. Katilin yakalanmasının ardından kameraların ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bu olaydan sonra sokakta ben de kamera olan yerlerde yürüyorum. İş yerime kamera sistemi kurmayı düşünüyorum" dedi.

Bölge esnafından Bilgin Türkyılmaz da olayın ardından tedirginlik yaşadığını belirterek, "Bu olaydan sonra korkuyorum, tedirgin oluyorum. Eve hiç tek başıma gitmedim, eşimle beraber gidiyorum" diye konuştu.

VALİLİK KAMERA ZORUNLUĞU GETİRMİŞTİ

Öte yandan Ordu Valiliği'nce 2012 yılında, hırsızlıkların önüne geçilmesi ve suç işleyenlerin kısa sürede tespit edilip, yakalanması amacıyla vergilendirilen iş yerlerine güvenlik kamerası takılması zorunluluğu getirilmişti.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ