Ceren'in katilinden şeytani bir plan daha!

Özgür Arduç’un Ordu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı.

3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen ve ceza indirimi uygulanmaması talep edilen Arduç, duruşmaya tutuklu bulunduğu Van’daki cezaevinden bağlanarak ifade verdi, özetle şunları söyledi:

‘TECAVÜZE UĞRADIM’

“Yıllar önce çocuk yuvasından kaçtım. 2 kez tecavüze uğradım. Artık insanlara her türlü kötülüğü yapacağıma karar verdim. Tecavüze uğradığımı kimseyle paylaşmadım. Ben bundan sonra yaşasam ne olacak, ölsem ne olacak. ‘Önüme kim gelirse öldüreceğim’ dedim. Akli dengem yok. Ceren’den önce başkasını takip ettim ama öldüremedim. Ceren ansızın karşıma çıktı. Apartmana girdi, ‘Metin’ diye birini sorup 2 kez bıçakladım ve kaçtım. Dışarıda kendime laf geçiremiyorum. 6 yaşında çocuğu da öldürecektim, öldüremedim. Karşıma kim çıkarsa öldürmek istedim. O çıktı. Polise verdiğim ifademi kabul ediyorum. Olaydan sonra biri geldi, beni yakalattı.

‘VİCDANIM SIZLIYOR’

Polisleri de öldürecektim. İntihara kalkıştım. Beni çıkarmayın, ben çıkınca yine öldürürüm, beni tedavi ettirin.

Çift kişiliğe sahibim. Bunun nedeni de insanlara karşı olan kıskançlıktan kaynaklanıyor. Kedileri ve köpekleri trenin önüne atarak öldürdüm. 2005’te Dinçer Akçevre’yi sebepsiz yere bıçakladım ve öldürmek istedim. Hırsızlık yapıp başkalarının üzerine attım. İnsanlara kötülük yapmak için her şeyi düşündüm. Öldürme arzusu benim elimde değil. Pişman değilim ama vicdanım sızlıyor. Kendimi öldürmemek için gece yatarken bıçağı saklıyordum. Açık cezaevine çıkmak için görüştüğüm psikoloğa kaçacağımı söyledim. Sırf açık cezaevine çıkabilmek için her şeye sabrettim.”

ANNE: DİKKATLİ BAKIN

Duruşmada söz alan Ceren Özdemir’in annesi Gülfer Özdemir de cinayet şüphelisinın akıl sağlığına ilişkin savunmalarının gerçeği yansıtmadığını savunarak “Sanığa gayet dikkatli şekilde bakıldığında, akli dengesinin yerinde olduğu ortada. Mahkemede verdiği ifadelerine göre, akıl sağlığının yerinde olduğunu kendisi kanıtlıyor” diye konuştu.

MAHKEME RAPOR İSTEDİ

Mahkeme, Arduç’un akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden rapor talep edilmesine karar verip duruşmayı 20 Ocak 2019’a erteledi

ADLİYEDE PROTESTO

- Ceren Özdemir davasının görüldüğü Ordu Adliyesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşma öncesi kadın platformu temsilcileri açıklama yapıp tepki gösterdi. Duruşmaya, Aile ve Çalışma Bakanlığı, müdahil 3 avukatla katıldı. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ile Ceren Özdemir’in ailesi de duruşmada hazır bulundu.

UZMANLAR O SAVUNMAYI DEĞERLENDİRDİ... ‘PROFESYONEL SANIK’

Hürriyet'ten Musa Kesler, Arduç'un ifadesini uzman isimlere sordu. İşte verilen yanıtlar:

- Haluk Murat Poyraz (Ordu Baro Başkanı): Sanığın gayet tutarlı, aklı başında savunması her ne kadar inkâra yönelik bir savunma da olsa, bir tutarlılık göstermesi karşısında akıl sağlığının yerinde olduğunu hatta bunu tırnak içerisinde söylüyorum, normal, makul, mantıklı insanın üst seviyesinde zekâya sahip olduğunu düşünüyoruz. Biz cezai ehliyetinin geleceğine ilişkin kanaate sahibiz bu konuda. Ama cezai ehliyetinin olmadığına ilişkin bir rapor gelirse buna ilişkin takibimizi ve itiraz sürecimizi de yürüteceğiz. Sanık profesyonel bir sanık. Suç geçmişi oldukça kabarık olan ve uzunca yıllar cezaevinde yatmış olan bir sanık. Muhtemelen bir savunma mekanizması olarak geliştirdi. Nasıl bu cezadan kurtulabilirim diye muhtemelen değerlendirmiştir ve akla en yakın yöntem olarak bunu ileri sürdü. Bu taktiksel bir savunma bizce.

‘HASTA TAKLİDİ YAPARLAR’

- Uzman Dr. Sinem Zeynep Metin (Psikiyatr): Suça meyilli insanlardır. Vicdan geni yoktur deriz onlar için. Sorumluluk veya pişmanlık duymazlar. Akıl hastası taklidi de yaparlar. Sık sık suç işledikleri için bu onların yatkın olduğu bir şeydir. Bu kişilerin zaten cezai ehliyetleri vardır ama böyle kurnazlıklar da yaparlar. Cezai yaptırımların bu kişilerde karşılığı vardır. Caydırıcı cezalar bu kişiler üzerinde etkilidir. Çünkü bunlar hasta değildir, sadece kişilik bozukluğu vardır.

‘GÖZLEMLEMEK LAZIM’

- Prof. Dr. Mehmet Kerem Doksat (Psikiyatr): Bunlar ahlaki değerleri olmayan, insanları dolandıran, yalan söyleyen, saldırgan ve bencil kişilerdir. Egoizm ön plandadır. Kişilik bozukluklarının en tehlikelisidir. Etraflarına ölümcül zararlar verirler. Sadece kendilerine önem verirler, başkalarına önem vermezler. Bunun bir tedavisi yoktur. Vakayı düzenli bir şekilde gözlemlemek lazım. Ancak bu katil, antisosyal kişilik bozukluğunun doğal yansımalarını yaşıyor olabilir.