Ceren'in katili bir gün önce borsa güvenlikçisinden para istemiş

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan balerin Ceren Özdemir’i evinin önünde bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç’un olaydan bir gün önce öğle saatlerinde Ordu Ticaret Borsasının önünden geçtiği, daha sonra geri dönüp içeri baktığı, sonra tekrar dönüp içeri girdiği güvenlik kameralarına yansıdı.

Borsa binasından içeri girdikten sonra güvenlik görevlisiyle bir süre konuştuğu gözlenen zanlının para istediği ancak alamadığı için geri döndüğü öğrenildi. Olaya tanık olanlar, “Güvenlikçi ucuz kurtulmuş. Demek ki katilin yanında o gün bıçak yoktu” yorumunu yaptı.

(İHA)