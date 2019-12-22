Ceren'in katili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanması için yarın hakim karşısına çıkacak

Ordu Baro Başkanı ve Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, “Sanığın Türk Ceza Kanunu’nda yer verilen en ağır cezayla cezalandırılması için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi. Arduç, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle hazırlanan ikinci iddianame kapsamında açılan davada da 10 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak.