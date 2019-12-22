22 Aralık 2019 Pazar 10:38:24 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2019 Pazar 10:46:42
Ceren'in katili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanması için yarın hakim karşısına çıkacak
Ceren Özdemi'i öldüren Özgür Arduç'un, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına 23 Aralık Pazartesi günü başlanacak. Yakalandığı sırada polis memurlarını da bıçakla yaralayan zanlı için hazırlanan ikinci iddianame kapsamında açılan davada da 10 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak.
Ordu Baro Başkanı ve Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, “Sanığın Türk Ceza Kanunu’nda yer verilen en ağır cezayla cezalandırılması için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi. Arduç, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle hazırlanan ikinci iddianame kapsamında açılan davada da 10 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak.
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