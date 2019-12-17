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17 Aralık 2019 Salı 10:46:19 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 11:00:30

Ceren'i öldüren caninin seri katillerle ortak özelliği!

Ordu'da 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i evine girdiği sırada katleden psikopatın, seri katillerle ortak bir özelliği bulunuyor.

Ordu’da Ceren Özdemir’i öldüren Özgür Arduç’un savcılık ifadesindeki “İstanbul’dayken sevdiğim kedilerin başını taşla eziyordum, birinin kalbini çıkarmıştım” şeklindeki sözleri, hayvanlara eziyet edip öldürenlerle seri katiller arasındaki bağın sorgulanmasına neden oldu.

Uzmanlara göre Arduç da kriminoloji literatüründeki birçok seri katil gibi gelecekte işleyeceği cinayetlerin tatbikatını yapıyordu.

YÖNTEM AYNI

Sevil Atasoy (Adli Tıp uzmanı): Hayvana acımayan insana hiç acımaz. Birçok örnekte görüyoruz ki, çocuk yaşlarda hayvanları nasıl öldürüyorlar ise gelecekte insanlara da benzer yöntemleri uyguluyorlar. Çocuk yaşta hayvanları boğarak öldüren biri, ilerleyen yaşlarda kurbanı olan insanlara da aynı yöntemi uyguluyor. Seri katiller arasında bu sıklıkla rastlanan bir durum.

SEVGİ HİSSİ YOK

Doç.Dr. Derya Deniz (İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkan Yardımcısı): Antisosyal ve bunun bir adım ötesinde psikopatik şiddet özelliklerine sahip kişiler, insana eziyet etmekten, yaralamaktan, öldürmekten, zarar vermekten çekinmeyen yapıya sahiptir. Bu kişilerin çocukluklarının da sorunlu olduğu bilinmektedir. Sevgi hissi barındırmadıkları, sevgi kapasiteleri olmadığı için hayvanlara da insanlara da eziyet etmekten, zarar vermekten kaçınmazlar.

ÇOCUKLUĞU SORUNLU

Şentürk Demiral (Eski İstanbul Cinayet Masası Amiri, ‘Avcı’ lakaplı emekli emniyet müdürü): Ülkemizde seri katil vakaları ABD’deki kadar yoğun değil. Ancak benim bizzat yaşadığım vakalarda gördüğüm vahşice cinayet işleyen katillerin birçoğunun çocukluğu sorunlu. Ancak özellikle yurtdışında işlenen cinayet vakalarına baktığımızda çocukluklarında hayvanları eziyet ederek öldüren kişilerin ileride vahşice cinayet işlediklerini biliyoruz. Bu açıdan baktığınızda bu kişilerin çocuk yaşta cinayetlerin tatbikatlarını yaptıklarını söylemek mümkün.

ZAYIF OLANLAR HEDEF

Feramuz Erdin (Emekli emniyet müdürü): Canilik bir güdü. Bu kişilerde, bu güdünün daha çok kendilerinden zayıf olanlara şiddet uygulanmasıyla ortaya çıktığını görüyoruz. Bu cezasız kaldıkça bu güdüleri artarak devam ediyor. Artarak tekerrür ediyor. Bu noktadan hareketle, seri katillerin çocuk yaşta cinayetlerin tatbikatlarını yaptıklarını söyleyebiliriz.

FBI TAKİP EDİYOR

Öyle ki, kriminoloji literatüründeki birçok seri katilin çocukken hayvan düşmanı olduğu, “Hayvana eziyet eden insana da eziyet eder” öngörüsünün doğruluğu psikoloji, sosyoloji ve kriminoloji alanında yayınlanan makaleler de açıklanıyor. ABD’de özellikle FBI’ın son yıllarda hayvanlara eziyet eden ve öldüren kişileri izleme listesine aldığı ve profillerini takibe aldığı da biliniyor.

SUÇ DÜNYASININ EN ÜNLÜLERİ

5 yaşındaki Kobe canavarı Sakakibara, 11 yaşındaki Jun Hase’nin başını gövdesinden ayırmadan önce, kedi başı kesmiş, güvercinleri boğmuştu.

Dede, nine, anne ve karısını öldüren Edward Kemperer, çocukluğunda kedileri ufak parçalara ayırırdı.

Theodore Robert Bundy, (Ted Bundy olarak tanınan seri katil) dedesinin hayvanlara kötü davranışlarını seyrederek büyüdü. Daha sonra 32 kadını öldürdü.

Kaç kişiyi öldürdüğünün hesabı bile bilinmeyen anne katili Henry Lee Lucas, hayvanları da öldürür, onların cansız bedeniyle ilişkiye girerdi.

Vincente Verzini 1867-1871 arasında bir İtalyan kasabasında 12 kadını öldürdü. İlk becerilerini, kedileri boğarak elde etmişti.

‘Düsseldorf Vampiri’ Peter Kürten, 1900’lerin ilk yıllarında her yaştan ve cinsten 50 kişiyi içeren cinayet listesine başlamadan çok önce köpeklere, koyunlara işkence eden, ırzına geçen ve öldüren biri olarak tanınırdı.

19 yaşına varmadan 5 çocuğu öldüren Christine Falling’in çocukluğu kedi cinayetleri ile dolu.

Luke Woodham annesini ve iki küçük kızı bıçaklayarak öldürdü. Daha önce kendi köpeğini yakmıştı.

David Berkowitz, bir yılda uzun siyah saçlı 6 kadını avladı. Kadınlar korkudan saçlarını sarıya boyadılar. Daha önce komşusunun köpeğini vurmuş, annesinin papağanını zehirlemişti.

Richard William Leonard iki eşini öldürdü. Kurbağaları ezmek ve otomobillerin motoruna kedi bağlamak gibi huyları vardı.

Jeffrey Dahmer, 17 genç erkeği öldürdü, tecavüz etti, iç organlarını çıkarttı ve yedi. Çocukken çok sayıda kediye otopsi uyguladığı biliniyor.

Boston canavarı Albert De Salvo, kedi ile köpeği aynı kafese koyar, aç bırakır, birbirini öldürüp yemelerini seyrederdi. Daha sonra 13 kadını boğdu.

(Hürriyet)

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