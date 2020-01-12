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12 Ocak 2020 Pazar 17:02:42 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 17:07:10

Ceren Özemir'in babasından yürek yakan sözler: Bu acıyı biz ölene kadar unutma şansımız yok

Ordu'da bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir kızının ölümünün 40'ıncı gününde lokma dağıtımı ve anma programı düzenledi. Bu acı asla unutulmayacak diyen Özdemir, "Biz ölene kadar da unutma şansımız yok" dedi.

Altınordu ilçesinde 3 Aralık 2019'da cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından takip edilip evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir, ölümünün 40’ıncı gününde Ordu Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde anıldı.

Özdemir ailesi, kızlarının vefatı dolayısı ile Nizamettin Mahallesi’nde bulunan cemevinde lokma dağıtımı ve anma programı düzenledi. Ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda misafirlere Ceren Özdemir’in en sevdiği yemeklerden olan yahni ile farklı ikramlarda bulunuldu.

Ordu Valisi Seddar Yavuz da anmaya katılarak ailenin acısını paylaştı. Anmada Ceren Özdemir ve Mersin'in Tarsus ilçesinde bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice katledilen Özgecan Aslan'ın 'kadın cinayetlerini durduracağız' yazılı çerçeveli fotoğrafı önüne çiçek konuldu.

'ACIMIZ BÜYÜK'

DHA'nın haberine göre anmada konuşan acılı baba Yılmaz Özdemir, kendilerini bu acılı günlerinde yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, “Kızımızın bugün vefatının 40’ıncı günü. Akşam 40 mevlidini okutacağız. Önce lokmasını dağıtıyoruz. Söylenecek bir şey bulamıyorum. Acımız büyük. Gelen dostlarımızdan Allah razı olsun. Bizi yalnız bırakmadılar. Eşimiz, dostumuz, sivil toplum kuruluşlarımız, sayın Valimiz, siyasi parti temsilcilerimiz ve her gelen acımızı paylaştı. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

‘BU ACI ASLA UNUTULMAZ’

Kızlarının acısını ölene kadar unutamayacaklarını söyleyen Yılmaz Özdemir, "Zamanla unutulur deme şansım yok. Bu acı asla unutulmayacak, biz ölene kadar unutma şansımız yok. Eşim deseniz keza öyle, yalnız bırakma şansım hiç yok. Toparlayamadı, hala ilaçlarla ayakta duruyor. Zaman gösterecek artık. Geçtiğimiz günlerde mezarını yaptırdık. Mezar taşının üzerine Twitter'da paylaştığı bir sözünü yazdırdık. Orada kendisini ifade etmiş zaten. Biz de o beğendiği sözü mezar taşına işlettik” diye konuştu.

‘KATİLE AKLİ DENGESİ BOZUKTUR RAPORU VERME ŞANSLARI YOKTU’

Kızlarının katili Özgür Arduç’a verilen ‘akıl sağlığı yerinde’ raporunu da değerlendiren Özdemir, “Bence orada (mahkemede) gayet bilinçli hareket etti. Zaten mahkemede bazı şeylerden alıntı yapıyor, hemen onu söylüyor. Bu da ne kadar akıllı olduğunu gösteriyordu. Eşim orada onu yakaladı. Tanığın bir tanesinin ifadesinden alıntı yaparak kendinin ne kadar akıllı olduğunu göstermiş oldu. Ona akli dengesi bozuktur raporu verme şansları zaten yoktu. Hiçbir doktor veremez zaten. Gayet mantıklı, akıllı bir kişi” ifadelerinde bulundu.

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