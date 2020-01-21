Ceren Özdemir'in notları ortaya çıktı: Genç kızın hayalleri, kaleme aldığı notlarda kaldı

  • Bist 100
    123556
  • Dolar
    5,9347
  • Euro
    6,5880
  • Altın
    295,2580
İstanbul
7 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Domuz gribi Didem Soydan’ı vurdu Domuz gribi Didem Soydan’ı vurdu
Giuliano eski takımı Gremio'ya geri dönüyor Giuliano eski takımı Gremio'ya geri dönüyor
'Sihirli Annem’ vizyona geliyor! 'Sihirli Annem’ vizyona geliyor!
Kırklarelispor kupada 4 büyükleri istiyor Kırklarelispor kupada 4 büyükleri istiyor
Yurtseven Kardeşler 12 yıllık suskunluklarına nokta koyuyor Yurtseven Kardeşler 12 yıllık suskunluklarına nokta koyuyor
Nihat Özdemir'den Ali Koç'a cevap: Futbol takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz Nihat Özdemir'den Ali Koç'a cevap: Futbol takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz
Bursaspor'dan hakem hatalarına büyük tepki Bursaspor'dan hakem hatalarına büyük tepki
U16 Milli Takımımız, finalde Kore Cumhuriyeti'ni 2-1 yenerek şampiyon oldu U16 Milli Takımımız, finalde Kore Cumhuriyeti'ni 2-1 yenerek şampiyon oldu
Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in bebeklerinin adı Marsel’ olacak Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in bebeklerinin adı Marsel’ olacak
Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması: Bir stoper ve bir orta saha alacağız Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması: Bir stoper ve bir orta saha alacağız
Sinem Sülün'den ilk açıklama: 'Böcek’le konuşulmak istemiyorum Sinem Sülün'den ilk açıklama: 'Böcek’le konuşulmak istemiyorum
Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollar resmen ayrıldı Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollar resmen ayrıldı
Sinem Kobal'ın gündeminde çocuk yok Sinem Kobal'ın gündeminde çocuk yok
TFF'den flaş Vedat Muriqi kararı! Kosovalı yıldız PFDK'ya sevk edildi TFF'den flaş Vedat Muriqi kararı! Kosovalı yıldız PFDK'ya sevk edildi
Aydilge'den çarpıcı tespit: Fenomenler mutsuz Aydilge'den çarpıcı tespit: Fenomenler mutsuz
Yeşilçam’ın usta oyuncusu İzzet Günay'a AVM'de sevgi seli Yeşilçam’ın usta oyuncusu İzzet Günay'a AVM'de sevgi seli
Burak Özçvit’in rol aldığı 'Kuruluş Osman' dizisinin seti müze oluyor Burak Özçvit’in rol aldığı 'Kuruluş Osman' dizisinin seti müze oluyor
Çağatay Ulusoy asker oldu Çağatay Ulusoy asker oldu
Yalın'dan karnaval tadında konser Yalın'dan karnaval tadında konser
Terazi enerjik, yengeç fevri Terazi enerjik, yengeç fevri
Titanik'in enkazı anlaşmayla korunacak Titanik'in enkazı anlaşmayla korunacak
ABD Başkanı Trump'ın 3 yılda yaklaşık 16 bin "yanlış ya da yanıltıcı" ifade kullandığı iddiası ABD Başkanı Trump'ın 3 yılda yaklaşık 16 bin "yanlış ya da yanıltıcı" ifade kullandığı iddiası
Bugün burçları neler bekliyor? Bugün burçları neler bekliyor?
Boza bağışıklık güçlendirir Boza bağışıklık güçlendirir

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Ocak 2020 Salı 17:27:05 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 17:44:49

Ceren Özdemir'in notları ortaya çıktı: Genç kızın hayalleri, kaleme aldığı notlarda kaldı

Ordu'da, evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırıda ölen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3’üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir’in (20), hedefleri ve yıllık planlarını kaleme aldığı günlük notlar ortaya çıktı. Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan genç kızın, piyona öğrenmek, yurt dışına gitmek ve oyuncu olmak gibi hayallerinin yer aldığı notlar, görenleri duygulandırdı. Katil zanlısının ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasının ardından, Özdemir'in yakınları ve arkadaşları, hayalleri yarım kalan Ceren'in kabrini ziyaret edip, buket bıraktı.

Olay, 3 Aralık 2019'da Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Bale kursundan çıkıp evinin önüne gelen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı.

Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı. Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Abla Gizem ve annesi Gülfer Özdemir'in sağlık ekiplerine durumu bildirmesi üzerine ağır yaralanan Ceren, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ceren Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Cinayetin ardından harekete geçen polis ekipler, kentteki mobese ve iş yeri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda Ceren Özdemir'in kurstan çıktıktan sonra yürüyerek evine giderken, bir şahıs tarafından takip ettiği belirlendi.

Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan kimlik tespitinde katil zanlısının 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık 2019 tarihinde açık cezaevinden firar eden Özgür Arduç olduğu tespit edildi. Cinayetten 1 gün sonra, 4 Aralık günü, vatandaşlar tarafından tanınan katil zanlısı, kendisini yakalayan polis memurları Z.K. ve H.D.'yi de bıçaklayarak yaraladı.

Polisteki sorgusunda Ceren Özdemir'i öldürdüğünü itiraf eden Arduç, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Katil zanlısı Arduç, güvenlik gerekçesiyle Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Cinayet zanlısı Özgür Arduç hakkında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından jet hızıyla 2 iddianame hazırladı. Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili iddianamede, zanlı hakkında 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün gerçekleştirilen karar duruşmasında Özgür Arduç, mahkeme heyetince, ‘canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

MEZARA BUKET BIRAKTILAR

Genç kızın yakınları ve bazı arkadaşları da, jet hızıyla tamamlanan duruşmadan çıkan kararın ardından, Ceren'in Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi’ndeki mezarını ziyaret etti.

Brandayla çevrelenen mezarı ziyaret edenlerin, genç kızın kabrine bıraktıkları bir buket papatya ise dikkat çekti.

HAYALLERİNİ VE PLANLARINI NOT ALMIŞ

Öte yandan ölümüyle Türkiye'yi hüzne boğan balerin Ceren Özdemir’in kendisine ait bir defteri bulunduğu, bu deftere yıllık planlarını, hedeflerini ve hayallerini yazdığı da ortaya çıktı. Defterdeki yazılı sayfaların fotoğrafları, paylaşıldığı sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Ceren Özdemir'in defterindeki hedefler kısmına; piyanoyu ve İngilizceyi çok iyi öğretmek istediğini ERASMUS ile yurt dışına çıkmak istediğini, yüksek lisans yapmak ve oyuncu olmak istediğini belirtip tek başına yaşamayı öğrenmek istediğini yazdı.

Ceren Özdemir, yıllık planlar kısmına ise ‘Kitap okumayı alışkanlık haline getir, yazın çalış, yemek yapmayı öğren, fotoğraf albümü yap, müzik çeşitlerini bil, siyaset hakkında bilgi sahibi ol’ gibi 14 maddeyi de kaleme aldı.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ