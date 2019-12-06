Ceren Özdemir'in katili Şırnak'a gönderildi

Ceren Özdemir'in 35 yaşındaki katili Özgür Arduç, tutuklanarak Ordu Cezaevine gönderilmişti. Alınan karar sonrası Ceren Özdemir'in katili güvenlik gerekçesiyle Şırnak Cezaevine gönderildi.

Ordu'da evinin bulunduğu apartmanın girişinde balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç, tutuklanarak Ordu cezaevine gönderildi. Güvenlik gerekçesiyle katil Şırnak'taki bir cezaevine sevk edildi.

KATİL SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek özel ekip kurdu. Ceren'in bale dersi verdiği kurstan eve kadar olan 2,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergahtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını mercek altına aldı. Görüntülerden Ceren'in, evine yürüdüğü sırada gri renkte ve kapüşonlu mont giyen saldırgan tarafından takip edildiği ortaya çıktı.